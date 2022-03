Oroscopo domani 14 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Salute e lavoro

Oroscopo domani 14 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle per l’oroscopo domani 14 marzo? Tornano così i consigli di Paolo Fox che vi dà alcuni suggerimenti su come affrontare l’inizio della nuova settimana. Attraverso il settimanale DiPiù Tv e l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana dà alcuni preziosi consigli ai nati sotto il segno del leone, vergine, bilancia e scorpione per aiutarli ad affrontare nel migliore dei mondi la giornata di lunedì 14 marzo.

Andiamo, dunque, a scoprire, segno per segno, tutte le previsioni per l’amore, il lavoro e la salute per leone, vergine, bilancia e scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del leone, in amore, potrebbero essere alle prese con una crisi che, potrebbe essere superata o, forse, ancora in atto. A causa della vostra diffidenza non riuscite a trovare la stabilità in amore. In linea generale non sembrate pronti ad aprire totalmente il vostro cuore. Confusione in amore per i nati sotto il segno della vergine. Ci sono degli atteggiamenti di qualcuno che non condividete e siete un po’ reticenti.

I single nati sotto il segno della bilancia sono ancora alla ricerca dell’anima gemella e dell’amore vero. Occhio, tuttavia, alle provocazioni che potrebbero creare nervosismi inutili. Voglia di mettersi in gioco in amore per lo scorpione che, tuttavia, non deve commettere l’errore di pensare ancora ad un amore del passato.

Oroscopo domani, lavoro: miglioramenti per la bilancia

Alti a bassi sul lavoro per i nati sotto il segno del leone. Il lavoro è tanto, ma i guadagni non sono ancora all’altezza. Nessun timore, però, perchè la situazione migliorerà. sul lavoro, i nati della vergine, hanno bisogno di un periodo di riposo e relax in vista di una scelta professionale importante.

Situazione in netto miglioramento sul lavoro per la bilancia. Dopo aver superato diversi problemi che hanno movimentato il mese di febbraio, la situazione, oggi, è sicuramente più rosea. Qualche problema da risolvere sul lavoro per i nati sotto il segno dello scorpione. Tuttavia, la situazione migliorerà nel corso dei prossimi giorni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Un leggero calo di forma potrebbe interessare le persone del leone secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Nelle scorse settimane, qualcuno è stato male, ma ora è arrivato il momento di reagire e riprendere la forma perduta. Forte stress per la vergine che potrebbe trovare un po’ di godimento facendo del movimento anche se la stanchezza è dietro l’angolo.

Un po’ di stress per i nati sotto il segno della bilancia che devono provare a rilassarsi di più per ritrovare un po’ di benessere psicofisico. Una tisana rilassante, bevuta la sera, potrebbe fare al caso vostro. Nonostante i tanti impegni e i problemi quotidiani da risolvere, i nati sotto il segno dello scorpione stanno ritrovando un po’ di forza fisica. Il consiglio, tuttavia, è non strafare e seguire sempre i consigli del corpo.



