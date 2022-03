Oroscopo domani 14 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 14 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno del sagittario, capricorno, acquario e pesci per la giornata di domani 14 marzo? Il lunedì che apre la nuova settimana e che porta all’inizio della primavera avrà un cielo favorevole per i segni su citati o ci sarà qualche nube all’orizzonte che porterà delle turbolenze nei rapporti di coppia o lavorativi? Come ogni giorno, a darvi qualche piccolo suggerimento su come affrontare questo inizio di settimana è Paolo Fox attraverso il settimanale DiPiù Tv e l’App Astri.

Curiosi, dunque, di leggere i suoi preziosi consigli? Andiamo a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del sagittario hanno voglia di serenità e di mettere da parte tutte le preoccupazioni. Il vostro desiderio è vivere un amore leggero, ma la gelosia potrebbe remarvi contro. Nonostante i problemi di tutti i giorni, l’amore è nuovamente un pensiero costante per il capricorno il quale, tuttavia, per vivere intensamente tutte le belle emozioni, dovrà provare a sgomberare la mente.

Bene l’amore per l’acquario che, da tempo, vive una relazione. Per i single del segno, invece, la giornata è quella giusta per nuove conoscenze. Attenzione, però, ad eventuali ritorni dal passato. Per i nati sotto il segno dei pesci, ancora alla ricerca dell’amore, quella di domani potrebbe essere la giornata giusta per trasformare un’amicizia in qualcosa di più importante.

Oroscopo domani, lavoro: tensione per il sagittario

Situazione tesa sul lavoro per il sagittario. Chi ha un lavoro dipendente potrebbe essere coinvolto in una discussione con il capo. Cercate di mantenere la calma e riflettere bene su ciò che desiderate fare per il vostro futuro. Qualche problema sul lavoro per il capricorno che, per ottenere ciò che desidera e che merita, potrebbe ritrovarsi a portare avanti una vera battaglia.

Inizio di settimana un po’ sottotono per i nati sotto il segno dell’acquario desiderosi di dare una svolta alla propria posizione. Nel prossimi giorni secondo l’oroscopo domani torna l’energia per ritornare a lavorare intensamente sui propri obiettivi. Periodo difficile sul lavoro per i pesci. cercate di stringere i denti, di non mollare in vista dei prossimi mesi quando la situazione sarà in netto miglioramento.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Tanti impegni metteranno alla prova il fisico e la mente dei nati sotto il segno del sagittario. Cercate di riposare di più e meglio per evitare di stressare troppo il vostro corpo. Attenzione alle distrazioni per il capricorno che potrebbero mettere in pericolo la salute. A causa di ogni piccola distrazione, infatti, i nati del segno potrebbero farsi male.

Dopo un periodo di forte stress, i nati sotto il segno dell’acquario, secondo l’oroscopo domani, non devono chiedere troppo al proprio fisico. Provate a riposare e a rilassarvi di più. I pesci, infine, hanno bisogno di ricaricare l’energia e il modo giusto per farlo è dire addio a stress e ansia almeno per qualche ora.



