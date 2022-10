Oroscopo domani 14 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 14 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la giornata di domani, venerdì 14 ottobre, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso la sua App Astri. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Domani, venerdì 14 ottobre, i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno fare i conti con Venere opposta. Chi state vivendo un periodo difficile con il partner deve rimandare tutto al novembre, quando Giove entrerà nel segno. I cuori solitari possono farsi avanti, perché il periodo è buono per gli incontri.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Il fine settimana potrebbe portare nervosismo soprattutto se avete a che fare con persone che fanno fatica a comprendervi, soprattutto in amore.

Amore, il punto sui Gemelli

Giornate un po’ sottotono in amore per i nati sotto il segno dei Gemelli. Abbiate un po’ di pazienza: la giornata di domenica sarà più romantica rispetto a questi giorni!

Amore, il punto sul Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il Cancro ha voglia di vivere l’more ma il cielo è ancora un po’ incerto. Nel fine settimana la congiunzione tra Luna e Marte in Gemelli porterà un clima migliore all’interno della famiglia.

Oroscopo domani, lavoro: qualche tensione per l’Ariete

Secondo l’oroscopo domani Paolo Fox, ai i nati sotto il segno dell’Ariete è richiesta grande chiarezza e trasparenza nei comportamenti. Attenzione: potreste vivere una piccola tensione sul lavoro.

Lavoro, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro è arrivato il momento di farsi avanti, soprattutto se in passato qualcuno ha cercato di mettervi i bastoni tra le ruote. Dal lavoro possono arrivare gratificazioni entro la fine della settimana.

Lavoro, il punto sui Gemelli

È un momento interessante per i nati sotto il segno dei Gemelli: potreste trovare una buona intuizione che vi porterà lontano sul lavoro. Giove è dalla vostra parte e porta soluzioni.

Lavoro, il punto sul Cancro

Buone notizie per i nati sotto il segno del Cancro che possiedono un’attività commerciale. Il periodo non è semplice anche per colpa della doppia quadratura di Mercurio e Venere.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute dell’Ariete? Il vostro fisico va curato meglio di quanto fatto fino ad adesso. Cercate di evitare i momenti di nervosismo nel fine settimana e di riposarvi.

Salute, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 14 ottobre, la Luna incontra Marte in Gemelli e questa congiunzione può dare ai nati sotto il segno del Toro una carica in più.

Salute, il punto sui Gemelli

I prossimi giorni non saranno eccezionali per i nati sotto il segno dei Gemelli:la Luna potrebbe causare spese improvvise ma anche qualche fastidio a livello fisico.

Salute, il punto sul Cancro

Nel fine settimana la congiunzione tra Luna e Marte in Gemelli alleggerirà i nati sotto il segno del Cancro dalle ansie: potrete fare le solite cose con molta più disinvoltura!











