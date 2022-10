Oroscopo domani 14 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e…

Oroscopo domani 14 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per domani, venerdì 14 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore e lavoro? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la buona posizione di Venere aiuta il Leone a superare qualche ostacolo in amore. Il fine settimana sarò molto interessante sul piano degli incontri. Se ci sono ancora dubbi cercate di chiarirli in questi giorni.

Amore, il punto sulla Vergine

La Vergine deve cercare di risollevare la sfera dei sentimenti. Le stelle vi consigliano di dedicarvi esclusivamente al partner nel fine settimana anche per riscoprire la passione che mancava da tanto tempo.

Amore, il punto sulla Bilancia

Ultimamente i nati sotto il segno della Bilancia hanno trascurato un po’ troppo il partner: approfittate del weekend per recuperare il tempo perduto. In questo momento c’è grande voglia di socialità.

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per lo Scorpione? Dopo un periodo particolarmente caotico, per i nati sotto questo segno torna il sereno nelle relazioni interpersonali. Se ci sono dei problemi, il fine settimana porterà consglio.

Oroscopo domani, lavoro: nuove collaborazioni per il Leone

Per i nati sotto il segno del Leone in ambito lavorativo potrebbero iniziare delle nuovo collaborazioni con interessanti sviluppi. Il quadro astrale sarà molto interessante nella giornata di domenica, 16 ottobre.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Ai nati sotto il segno della Vergine, che gestiscono un’attività autonoma, non mancheranno idee e intuizioni. La creatività è al massimo: portate avanti i progetti che vi stanno a cuore!

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Sul lavoro i nati sotto il segno della Bilancia sono particolarmente brillanti: avete la mente lucida e questo vi dà la possibilità di cogliere belle intuizioni.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 14 ottobre, i nati sotto il segno dello Scorpione devono evitare la fretta che è spesso cattiva consigliera. In questi giorni siete un po’ svogliati e poco concentrati: attenzione a non far arrabbiare i vostri collaboratori.











