Oroscopo domani 14 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni

Oroscopo domani 14 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 14 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Vi sentite un po’ trascurati dal partner e tendete a chiudervi in voi stessi. Il cielo dei prossimi giorni sarà ottimo per i progetti futuri: se nella vita di coppia ci sono problemi bisogna cercare di risolverli.

Amore, il punto sul Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno c’è ancora qualcosa da chiarire con il partner. Le stelle consigliano di fare chiarezza, soprattutto se il partner continua a rimanere vago e distratto.

Amore, il punto sull’Acquario

La giornata di domani, venerdì 14 ottobre sarà positiva in amore per i nati sotto il segno dell’Acquario: chi ha risolto un problema con il partner ora potrà riprendere un discorso interrotto.

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci la giornata sarà sottotono, colpa della Luna e Venere in opposizione. Ci sarà qualche contrasto, ma cercate di non isolarvi. Il periodo migliore arriverà dal 28 di ottobre.

Oroscopo domani, lavoro: poca concentrazione per il Sagittario

Per il segno del Sagittario fa un po’ fatica a concentrarsi. Se non siete soddisfatti del tuo lavoro, domenica potreste avvertire uno stato di tensione. La Luna incontra Marte in Gemelli: attenzione alle spese impreviste.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Tra i nati sotto il segno del Capricorno c’è chi sta cercando di fare il colpo grosso sul lavoro. Non sarà facile ottenere da subito i risultati sperati: ci vuole pazienza e cercate di tenere duro.

Lavoro, il punto sull’Acquario

La Luna favorevole aiuta i nati sotto il segno dell’Acquario a fare le scelte giuste e a mettersi in gioco. Se c’è un progetto che vi sta a cuore, questo è il momento giusto per rischiare!

Lavoro, il punto sui Pesci

Nel lavoro i nati sotto il segno dei Pesci mancano di concentrazione. Chiedetevi a cosa è dovuta la vostra distrazione: mancanza di stimolo o state pensando ad altro?

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario deve dedicare un po’ più di tempo a se stessi. Trovate un po’ di tempo anche per i vostri hobby preferiti. Nel fine settimana cerca di rilassarvi il più possibile.

Salute, il punto sul Capricorno

Intorno ai nati sotto il segno del Capricorno aleggia un certo pessimismo: cercate di non farvi condizionare dagli altri. Prendete a cuore il vostro benessere.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario possono iniziare a organizzare un fine settimana all’insegna del riposo, soprattutto mentale più che fisico.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, nel fine settimana le cose miglioreranno per i nati sotto il segno dei Pesci: ritroverete il buonumore e la voglia di stare con gli altri.











