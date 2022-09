Oroscopo domani 14 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 14 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Giornata interessante per l’Ariete: Luna favorevole assieme a Marte e Giove. È arrivato il momento di farti sentire in amore. Avrete una buona capacità di relazionarvi con gli altri.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il Toro? I nati del segno ora più che mai vogliono vivere di certezze a livello emotivo. Possibili ritorni di fiamma.

Amore, il punto sul Gemelli

Questo cielo porta a dei ripensamenti in amore per i Gemelli: Venere contro non porta chiarezza nei legami. Attenzione alle storie iniziate da poco.

Oroscopo domani, lavoro: maggiore sicurezza per l’Ariete

Sono giornate importanti per i nati sotto il segno dell’Ariete. C’è maggiore sicurezza nelle cose che fate, vi proponete traguardi impegnativi.

Lavoro, il punto sul Toro

Nelle prossime 48 i nati del Toro non devono esagerare con le tensioni. Se qualcosa sul lavoro non va, cercate di tenere tutto sotto controllo.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Le combinazioni planetarie suggeriscono ai Gemelli di andare avanti nel lavoro. Se avete un’attività commerciale entro fine mese potreste ottenere molto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Giove nel segno dell’Ariete rassicura anche se ultimamente ci sono stati problemi fisici. Chi si è dovuto fermare ora deve recuperare in fretta.

Salute, il punto sul Toro

In questi due giorni sono chiari i messaggi del corpo del Toro che indicano una strada di maggiore tranquillità da seguire. Cercate di superare paure e timori.

Salute, il punto sul Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sarà una giornata di recupero per i nati sotto il segno dei Gemelli. La Luna è favorevole e questo è un indizio di forza.











