Oroscopo domani 14 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 14 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

La settimana è iniziata con un cielo di presenze planetario positive per l’Ariete. Giove è nel segno e in amore la seconda parte della settimana porterà novità.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? I sentimenti tornano protagonisti, se non più con la stessa persona ci sarà qualcosa di nuovo.

Amore, il punto sul Gemelli

La situazione sentimentali dei Gemelli risente un po’ di questo cielo. Le relazioni di lunga data pagano pegno. I nuovi rapporti devono essere protetti.

Oroscopo domani, lavoro: rinnovi e progetti per l’Ariete

Progetti e rinnovi in vista per l’Ariete, le situazioni che partono ora vengono baciate da Giove nel segno. Anche una situazione difficile da affrontare all’inizio poi si svilupperà al meglio.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono affrontare questo periodo di cambiamenti con coraggio, state risalendo la china dopo un periodo piuttosto faticoso.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Mercurio e Marte in ottimo aspetto per i nati sotto il segno dei Gemelli portano grande capacità creativa e voglia di rinnovare progetti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete la prima cosa da fare in questo periodo è ritrovare una buona forma fisica, a volte trascurate il fisico e le sue esigenze.

Salute, il punto sul Toro

Per il Toro avere la Luna nel segno significa sentire di avere una maggiore forza, fisica e mentale. È il momento per rimettersi in forma.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli escono da un periodo stancante: dovete fare un esame della vostra vita e capire cosa lasciarvi indietro.











