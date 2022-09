Oroscopo domani 14 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 14 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per il segno della Bilancia? Sarà un periodo molto interessante. I piante vi renderanno insolitamente romantici e disponibili all’abbraccio amoroso.

Amore, il punto sullo Scorpione

La vita sentimentale dei single dello Scorpione è movimentata da belle novità. Un incontro con una persona nuova può diventare una storia d’amore grazie a Venere ma anche alla Luna favorevole sabato e domenica.

Amore, il punto sul Sagittario

Giove è favorevole per il Sagittario e alimenta la nascita di belle emozioni, ma dal punto di vista sentimentale non è tutto chiaro. Chi non è pienamente convinto di una storia si guarda intorno.

Oroscopo domani, lavoro: giornate positive Bilancia.

Il segno della Bilancia ha chiuso attività impegnative, ora può godersi una seconda parte della settimana che regalerà grandi soddisfazioni.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione che non sono soddisfatti cercheranno un’alternativa fuori o dentro il loro attuale lavoro. Ma la questioni lavorativa si accentuerà nel 2023.

Lavoro, il punto sul Sagittario

È un buon cielo quello di domani, mercoledì 21 settembre, per il Sagittario, interessante anche la giornata di giovedì: due giorni che nascono con la Luna in aspetto buono.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La tensione di lunedì e martedì si allontana dalla Bilancia: la giornata di domani, mercoledì 21 settembre, rinnova la voglia di mettersi in gioco. Da domenica la Luna nel segno aiuta a stare meglio.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione le stelle sono migliori ma tra domani, mercoledì 21 settembre, e giovedì è meglio essere ancora prudenti. Attenzione allo stress maturato sul lavoro.

Salute, il punto sul Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario devono cercare di fare le cose con calma. Cercate anche di alimentare la vostra mente con studi specifici.











