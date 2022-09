Oroscopo domani 14 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 14 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per il segno della Bilancia? Vi aspetta un nuovo grande amore se siete single e chi vive la da tempo la stessa storia dee mitigare tensioni che sono nate nel passato.

Amore, il punto sullo Scorpione

Qualche dissonanza in amore per i nati sotto il segno dello Scorpione nelle giornate di mercoledì e giovedì. In alcuni casi l’amore può essere un banco di prova.

Amore, il punto sul Sagittario

In amore per i nati del Sagittario cresce il desiderio di iniziare a fare progetti insieme. Venere contraria potrebbe portare qualche dubbio nelle coppie di lunga data.

Oroscopo domani, lavoro: prove ed esami per la Bilancia

In questo periodo la Bilancia deve sostenere prove ed esami che avranno risultati positivi. Con Giove contrario bisogna stare attenti a chi vi rema contro.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Domani, mercoledì 14 settembre, lo Scorpione deve avere un atteggiamento diplomatico nonostante la vostra natura volitiva e sanguigna.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Giove è in aspetto buono per il Sagittario: dal punto di vista lavorativo potrebbero già essere arrivate delle conferme.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Le stelle aiutano un lento e graduale recupero per la Bilancia: Marte e Mercurio sollecitano all’azione, però in questo periodo devi superare una fase di grande stress.

Salute, il punto sullo Scorpione

Domani, mercoledì 14 settembre, e giovedì la Luna sarà opposta per lo Scorpione: meglio non strafare. Cercate di rilassarvi un po’.

Salute, il punto sul Sagittario

Mercoledì e giovedì sono giornate che aiutano il Sagittario a recuperare una discreta energia psicofisica. Inoltre Giove è in aspetto buono.











