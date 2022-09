Oroscopo domani 14 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per domani, mercoledì 14 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà contare sul favore delle stelle per vivere una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare su stelle più favorevoli? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro vive un momento di disagio che si riversa anche in amore. Attenzione alle discussioni. Sabato e domenica giornate migliori per ravvivare il rapporto.

Amore, il punto sul Leone

Come procede l’amore per il Leone? L’ottimo assetto planetario vi aiuta a individuare la giusta traiettoria da seguire per portare avanti le vostre relazioni.

Amore, il punto sulla Vergine

La Vergine deve passare più tempo con il partner. I cuori solitari possono farsi avanti, alcuni incontri potrebbero rivelarsi importanti.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, attenzione ai conti

Nelle prossime 48 ore i nati sotto il segno del Cancro devono fare attenzione ai conti. Alcune questioni di soldi andranno risolte il prima possibile.

Lavoro, il punto sul Leone

Come procede il lavoro per il Leone? Avere Giove, Luna e Mercurio in aspetto importante rappresenta il desiderio di emergere. Ora potere farvi valere.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine è arrivato il momento di prendersi delle rivincite, di tornare a essere protagonisti anche nel lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro ultimamente sono un po distratti: fare regolarmente esercizi di concentrazione può tornare molto utile.

Salute, il punto sul Leone

Le prossime 48 ore portano una buona forma fisica per i nati sotto il segno del Leone. Giova favorevole vi rende anche molto affascinanti.

Salute, il punto sulla Vergine

La seconda parte della settimana è interessante per la Vergine: tra venerdì e sabato ci sarà la Luna nel segno che è indizio di una nuova forza.

