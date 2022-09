Oroscopo domani 14 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per domani, mercoledì 14 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà contare sul favore delle stelle per vivere una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare su stelle più favorevoli? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

In amore ci vorrebbe più comprensione, ma il Cancro tende a chiudersi a riccio quando è ferito. Venere è tornata favorevole: domenica potrebbe essere la giornata giusta per esporre i propri sentimenti.

Oroscopo domani 13 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Leone

Come procede l’amore per il Leone? È un periodo interessante con Giove a favore. Le giornate più appassionate saranno quelle del 16 e 17 settembre-

Amore, il punto sulla Vergine

Luna favorevole e Venere nel segno: questo è un cielo di risorse, di energia ritrovare per la Vergine. Migliorano i rapporti interpersonali e la vita sentimentale.

Oroscopo domani, lavoro: il Cancro sperimenta

Il Cancro sta andando avanti per esperimenti! C’è la necessità di trovare nuove collaborazioni, questo è stimolante ma genera anche nervosismo.

Lavoro, il punto sul Leone

Ottimo Giove per il lavoro del Leone, investimenti sbagliati nel passato devono essere recuperati. Alcuni di voi dovranno studiare nuove strategie per andare avanti.

Oroscopo domani 13 settembre: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e...

Lavoro, il punto sulla Vergine

Molto importante il lavoro per la Vergine: un bel progetto avrà una grande successo entro l’inizio del prossimo anno. Le stelle vi offrono una bella possibilità di azione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

L’inizio della settimana è stato pesante per il Cancro da domani, mercoledì 14 settembre, le stelle portano maggiore serenità e successo.

Salute, il punto sul Leone

Un cielo di grande forza per i nati sotto il segno del Leone: Mercurio, Venere e Marte sono dalla vostra parte. Sarebbe uno spreco non tenerne conto.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono cercare di prevenire i fastidi di stagione, come le allergie. Non stancatevi troppo il fisico è più esposto quando è più provato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA