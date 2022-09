Oroscopo domani 14 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 14 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Capricorno? È un momento un po’ ambiguo, avete voglia di lanciarvi in nuove storie ma il tempo a disposizione è poco per colpa del lavoro.

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario non vive in maniera serena alcuni rapporti. Dal 29 del mese, però, Venere tornerà favorevole con la possibilità di incontri importanti.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci devono avere molta pazienza in amore, almeno fino al 29 settembre. Dopo questa data potrete liberavi dalle emozioni negative. A ottobre sarà più facile capire come stanno le cose.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno in attesa di conferme

I nati sotto il segno del Capricorno sono in attesa di una conferma che potrebbe arrivare entro fine mese. C’è molto da fare, il picco massimo si registrerà a primavere 2023.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario è un periodo di grani innovazioni, che però devono fare i conti con la realtà. Nei primi mesi del nuovo anno avrete una grande capacità di azione.

Lavoro, il punto sui Pesci

Anche nell’ambito del lavoro ci sono programmi e progetti che cambieranno per i Pesci, alcuni però non saranno del tutto soddisfatti dai risultati.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Per quanto riguarda la salute, i nati del Capricorno sono usciti provati dalle giornate di lunedì e martedì. Domani andrà meglio e le stelle del weekend saranno più tranquille.

Salute, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario non sono le giornate giuste per affrontare sport rischiosi, massima attenzione nelle prossime 48 ore. Cercate di riposare, evitate troppo caffè.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci devono fare un po’ di movimento. Lo sport è un grande aiuto per superare lo stress che spesso si traduce in mal di testa.











