Oroscopo domani 15 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore, lavoro e salute

Torna il consuetudinario appuntamento con l’oroscopo domani Paolo Fox, che anche per la prima quaterna dei 12 segni dello zodiaco, rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, fornisce le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 15 agosto 2022, data in cui ricorre la festività di Ferragosto. Come evolverà nelle prossime ore la situazione astrologica riguardante l’amore, il lavoro e la salute? A rispondere, ci pensa l’esperto delle stelle, con le sue previsioni riprese sull’App-Astri.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per ciò che riguarda la sfera sentimentale l’oroscopo domani di Paolo Fox fa sapere ai nati sotto il segno dell’Ariete che a Ferragosto aumenta la volontà di far nascere un amore. L’impegno c’è e va sostenuto da buone condizioni, portato avanti per le prossime settimane.

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro sono sempre abbastanza preoccupati per le questioni personali o familiari poco chiare.

Amore, il punto sui Gemelli

La giornata di Ferragosto sembra l’ideale per l’amore o per ricominciare a sperare in una relazione. Sono giornate interessanti proprio per i contatti nuovi e i sentimenti.

Amore, il punto sul Cancro

Per ciò che concerne il Ferragosto, cari cancerini, i sentimenti vanno rafforzati senza perdere di vista la propria identità, o almeno questo è il consiglio dell’oroscopo domani a cura di Paolo Fox.

Oroscopo domani, lavoro: tensioni in arrivo per il Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno cogliere occasioni e trasformarle in qualcosa di valido per i prossimi mesi. Possono esservi delle occasioni che vanno domate al volo, cosi come fa sapere Paolo Fox, attraverso il suo oroscopo domani.

Lavoro, il punto sul Toro

La giornata di oggi, per ciò che concerne le attività in senso lato, funziona abbastanza bene, e non bisognerebbe arrabbiarsi se qualcosa non procede per il verso giusto, fa sapere Paolo Fox ai nati sotto il segno del Toro.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli sono favoriti gli impegni di lavoro, tutto va rivisto in una logica di maggiore concentrazione e soprattutto tenendo in mente di tagliare le situazioni superflue.

Lavoro, il punto sul Cancro

C’è chi tra i cancerini vorrà concedersi una pausa “detox” dal cellulare e dal proprio lavoro: sarà meglio, infatti, non fare passi falsi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per ciò che concerne la salute e il benessere generale, può dirsi un Ferragosto di grandi speranze per i nati sotto il segno dell’Ariete, perché avere Giove e Venere in aspetto buono, il Sole ottimo e la Luna nel segno rappresenta un grande passo in avanti.

Salute, il punto sul Toro

Forse la stanchezza a volte crea dei presupposti negativi ed è meglio prendere tutto con calma.

Salute, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli che sono stati male o hanno avuto dei problemi è arrivato il periodo per dire addio a contenziosi e instabilità.

Salute, il punto sul Cancro

La giornata di Ferragosto può portare dei disagi o un momento di tensione che può ripercuotersi anche nell’umore.











