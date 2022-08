Oroscopo domani 15 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 15 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’oroscopo domani Paolo Fox, che anche per la seconda quaterna dei 12 segni dello zodiaco, rappresentata da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, fornisce le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 15 agosto 2022. Come evolverà nella giornata di Ferragosto la situazione astrologica per ciò che concerne l’amore, il lavoro e la salute? A rispondere ci pensa l’esperto delle stelle, con le sue previsioni riprese meticolosamente sull’App-Astri.

Oroscopo domani 15 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore, lavoro e salute

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per ciò che concerne la sfera sentimentale l’oroscopo domani di Paolo Fox fa sapere ai Leone che c’è ora un grande cielo per chi vuole innamorarsi o vivere una relazione importante. Venere nel segno rappresenta la capacità di attrarre gli altri.

OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Sagittario, Capricorno,

Amore, il punto sulla Vergine

Così come fa sapere l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, si risveglia la passione per i nati sotto il segno dei Vergine e settembre sarà il mese che porterà vittorie in amore.

Amore, il punto sulla Bilancia

Per ciò che concerne l’amore, per i Bilancia il consiglio è di prestare attenzione alle incomprensioni d’amore nate da metà luglio, sono quelle che preoccupano un po’ di più.

Amore, il punto sullo Scorpione

L’oroscopo domani a cura di Paolo Fox per i nati sotto il segno dello Scorpione fa sapere che non si esclude che vi sia qualcosa da rivedere per ciò che concerne le relazioni e la vita privata. Sole e Venere in aspetto critico rappresentano una sorta di ultimatum che molti dovranno dare ad una persona che non è stata leale.

OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia

Oroscopo domani, lavoro: i Bilancia alla ricerca dell’idea giusta…

I nati sotto il segno del Leone possono contare sulla Luna favorevole nel segno, per cui ci sono tante cose da fare e realizzare. Bene sviluppare progetti di lavoro.

Lavoro, il punto su Vergine

Questioni di carattere economico e pratico sono all’ordine del giorno, è giusto quindi recuperare del tempo perduto. Il riferimento è a coloro i quali hanno avuto uno stop oppure un cambiamento improvviso.

Lavoro, il punto su Bilancia

Forse bisogna ripartire da zero sul posto di lavoro o magari c’è bisogno di studiare nuove strategie per chi non trova l’idea giusta.

Lavoro, il punto su Scorpione

Se è il caso bisogna allontanarsi da situazioni critiche e riscoprire la propria indipendenza: “La libertà e la vita appartengono a quelli che le conquistano ogni giorno” (Goethe).

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Non si esclude per i Leone che ci sia un grande impeto e che si possa esagerare nei toni e nei modi, proprio se c’è qualcosa che non va.

Salute, il punto su Vergine

Ci vuole, ora più che mai, un po’ di forza in più per risolvere dei problemi relativi al benessere in generale. Il consiglio è quindi di non demordere, come lascia intendere l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox.

Salute, il punto su Bilancia

Le ultime settimane non sono state per niente una passeggiata, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox stilato per il Ferragosto, ma bisogna avere una visione ottimista del futuro per migliorare lo stato dell’arte del benessere in generale.

Salute, il punto sul Scorpione

Di recente c’è chi è stato male a livello fisico, per cui è richiesta maggiore attenzione, non bisogna fare tutto di corsa o arrabbiarsi troppo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA