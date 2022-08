Oroscopo domani 15 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 15 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torna anche in occasione della festività di Ferragosto, il consuetudinario appuntamento con l’oroscopo domani curato da Paolo Fox, che quindi per la terza quaterna dei 12 segni dello zodiaco, rappresentata da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci , fornisce le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 15 agosto 2022. Come evolverà nella giornata di Ferragosto la situazione astrologica per ciò che concerne l’amore, il lavoro e la salute? A rispondere ci pensa l’esperto delle stelle, con le sue previsioni riprese meticolosamente sull’App-Astri.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per ciò che concerne la sfera sentimentale l’oroscopo domani di Paolo Fox fa sapere ai Sagittario che c’è ora la grande possibilità di fare nuovi incontri e amori importanti, e per alcuni innamorati già si aprono le prospettive per il 2023.

Amore, il punto su Capricorno

Se ci sono state delle lontananze in amore, come riporta l’oroscopo domani di Paolo Fox, Venere non è più in opposizione. I partner che durante i primi mesi hanno discusso possono quindi ritrovare la voglia di stare insieme.

Amore, il punto su Acquario

Per quanto riguarda la sfera affettiva, cari Acquario, l’oroscopo domani di Paolo Fox vi consiglia di prestare attenzione a non prendere abbagli in amore.

Amore, il punto su Pesci

I sentimenti avranno una svolta in questo momento, ma non bisogna pensare al passato o a inutili tensioni nate con un ex.

Oroscopo domani, lavoro: i Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario possono contare su Luna, Giove e Venere in buono aspetto, per cui quale migliore occasione per darsi da fare e per far capire agli altri la propria capacità d’azione.

Lavoro, il punto su Capricorno

Giove contrario parla di dispute, conflitti per ciò che concerne la sfera delle attività in generale, il che amplifica gli effetti se c’è una spiccata competizione in atto.

Lavoro, il punto su Acquario

La follia creativa è tipica di questo segno, ragion per cui bisognerebbe ricordare che le idee stravaganti potrebbero portare delle svolte.

Lavoro, il punto su Pesci

Per molti, in questo momento, come fa sapere la star delle stelle Paolo Fox per molti in questo momento c’è da recuperare una sorta di nuova identità professionale, anche reinventandosi, se questo è opportuno per risolvere una crisi o sono stati indecisi per troppo tempo. Persino i lavoratori dipendenti potrebbero voler cambiare lavoro, ruolo o ufficio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Quello del Sagittario è un segno che difficilmente non riesce a dare la carica anche agli altri, forse è proprio questa la chiave del successo, in generale, per voi. La spinta che darete al vostro umore, quindi, vi aiuterà.

Salute, il punto su Capricorno

Mostri una grande forza, sicurezza, ma come tutti in certi momenti puoi sentirti insicuro o temere di non essere all’altezza delle aspettative, il che può ripercuotersi sul benessere in generale.

Salute, il punto su Acquario

L’Acquario diventa estremamente positivo quando si appassiona all’insolito, o quando riesce a percorrere una strada che gli altri non hanno mai seguito. Opportuno quindi è cercare l’innovazione in tutto, per migliorare il benessere in generale.

Salute, il punto sul Pesci

Il consiglio generale per il buono stato di benessere, per il Ferragosto 2022, è di non guardarsi indietro ma avanti e con rinnovato ottimismo.











