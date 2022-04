Oroscopo domani 15 aprile 2022: amore, lavoro e salute/ Previsioni per tuti i segni

Oroscopo domani 15 aprile 2022: quali sono i segni al top di domani?

Come sarà la giornata di domani, venerdì 15 aprile, per Ariete, Toro e Gemelli? Puntuali come sempre tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere del favore delle stelle e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Ecco le previsioni, segno per segno.

Caduta libera per l’Ariete per quanto riguarda i sentimenti, superati dall’individualismo del segno. Dopo Pasqua inizia periodo più introspettivo con un fondo di irrequietezza. Periodo sereno per il Toro, circondato da affetti forti e rassicuranti. In primo piano l’amicizia, garante di sicurezza emotiva e buoni consigli. L’amore occupa il primo posto nei pensieri dei Gemelli, attenzione però a non trascurare i vostri impegni. Tanti amici intorno e famiglia affettuosissima.

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete si ritrova con la Luna all’opposizione: ma il vero elemento disturbatore della giornata è il passaggio di Marte in dodicesima Casa, dove perde forza facendola perdere anche a voi. Al Toro piace lavorare ma non mancano i problemi causati da Marte, passato nei Pesci, segno acquatico in sestile al vostro: tra colleghi, invidie e rivalità prendono il posto della precedente collaborazione. Marte, che raggiunge allo zenit Venere, Giove e Nettuno, scompone l’equilibrio dei Gemelli: ve ne accorgerete subito, entrando in azienda il mattino. La la Luna Bilancina vi aiuta ad arginare tensioni e grane.

Sensazione di stanchezza per l’Ariete, colpito da una feroce emicrania. Siete stravolti: cercate di recuperare le energie. Secondo l’oroscopo domani, il Toro soffre di insonnia, che vi rende poco produttivi sul lavoro: miglioramenti in prospettiva solo dopo le vacanze di Pasqua, garanti di riposo. A parte qualche lieve emicrania e tachicardia da tensione, la salute dei Gemelli tiene alla grande. L’apoteosi nelle vacanze di Pasqua.

Oroscopo domani, amore, lavoro e salute: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Tanta voglia di partire per i nati sotto il segno del Cancro secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Il legame con le tradizioni e con la vostra famiglia, tuttavia, vi trattiene a casa soprattutto perchè siete dei pantafolai. La Luna in Bilancia, infatti, vi tiene legati alle vostre radici anche se i sogni che desiderate realizzare sono davvero tanti. Giornata serena quella di domani per il Leone il quale, tuttavia, non dovrà abbassare la guardia. Il nemico, infatti, è sempre dietro l’angolo e potrebbe presentarsi improvvisamente.

Per le donne del leone, tuttavia, la giornata potrebbe riservare ancora qualche litigio con il partner. Cercate di risolvere la situazione con il dialogo dopo aver fatto chiarezza in voi stesse. Gli uomini del segno, invece, potrebbero essere preoccupati per le proprie finanze. Grande passione per la Vergine che vivrà momenti indimenticabili se accanto ha un partner spinto dalla stessa passione. In caso contrario, potrebbero esserci dei problemi. Potrebbero esserci dei momenti di tensione nati anche da motivi banali che saranno il pretesto per discutere.

Oroscopo domani, amore, lavoro e salute: la giornata per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà, invece, la giornata di venerdì 15 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo domani dell’astrologa Laura Tuan? Con raffinatezza ed eleganza, le caratteristiche tipiche del segno, la Bilancia farà breccia nel cuore delle persone che incontrerà. Ridere e scherzare vi farà conquistare punti anche con persone che incontrerete per la prima volta mentre i nati sotto il segno dello Scorpione vivrà la giornata con un forte senso di impotenza e delusione.

A rallegrare la giornata dello Scorpione, però, sarà Cupido pronto a colpire il cuore libero dei single con un incontro che potrebbe essere quello della svolta. Un fulmine a ciel sereno potrebbe creare qualche problema al Sagittario alla vigilia delle vacanze di Pasqua. Attenzione allo stomaco che potrebbe essere colpito da un inizio di gastrite del manager. A regalarvi un sorriso sarà l’incontro con un amico di famiglia.

Oroscopo domani, amore, lavoro e salute: tutte le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Pochi soldi per i nati sotto il segno del Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Tuttavia, sapere di non essere i soli in tale situazione vi aiuterà ad affrontare tutto con maggiore serenità. Una scelta importante potrebbe rendervi particolarmente indecisi. Timidezza, stanchezza e tanti dubbi renderanno la giornata di domani un po’ pesante per l’Acquario. Situazione più interessante, invece, per le finanze. Un investimento o un acquisto che, apparentemente sembrerà azzardato, con il tempo vi regalerà grandi soddisfazioni.

Giornata di passione intensa per i nati sotto il segno dei Pesci il cui cuore è colorato da un rosso rovente. Quella di domani è la giornata perfetta per stupire il partner con cui troverete la felicità con piccole cose. L’amore e la fedeltà sono alla base della vostra serenità e ciò vi consente di guardare con fiducia al futuro.













