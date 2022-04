Oroscopo domani 15 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 15 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Anche oggi tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app Astri, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 15 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete deve usare più cautela in amore, ma a breve avrete la possibilità di rifarvi. Grazie al passaggio di Marte nel segno dei Pesci, il Toro può buttarsi alle spalle le tensioni vissute nelle settimane passate e riportare l’armonia nella propria relazione. Per i Gemelli, invece, da domani Marte diventerà contrario. Fino a maggio, sarà necessario avere particolare prudenza in amore e in famiglia: evitate di provocare il partner e di cadere in polemiche inutili. Il Cancro è molto critico, ma Venere favorevole rilancia l’amore. Novità nel fine settimana.

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e...

Oroscopo domani, lavoro: nuove iniziative per il Toro

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete al momento deve accontentarsi di quello che ha: non è il periodo giusto per puntare i piedi. Attenzioni alle questioni legali o finanziarie. Il Toro, invece, può lanciarsi in nuove iniziative: se hai qualcosa che bolle in pentola non esitare, un progetto può decollare in che settimane. Nonostante i pianeti nervosi, i Gemelli hanno una bella carica per affrontare le cose da fare. Attenzione alle spese. Ricordate che tutte le iniziative che partiranno ora avranno esito a maggio. Risposte positive in arrivo per il Cancro: spostamenti e cambiamenti di ruolo possono portare belle novità!

Oroscopo domani 14 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, con la Luna in opposizione e Marte nel segno dei Pesci, l’Ariete dovrà fare i conti con più fatica. Nei prossimi giorni sentirai la stanchezza con più facilità: cerca di non strapazzarti troppo, non fare le ore piccole! Domani il Toro potrà contare su un nuovo alleato, Marte che traslocherà nel segno dei Pesci. Cerca di sfruttare la sua energia per rimetterti in forma, ritrovare più forza fisica. Periodo strano per il benessere dei Gemelli: umore ballerino, bevete una tisana rilassante prima di andare a dormire. Il Cancro deve fare più attività fisica: le ginocchia sono il vostro punto debole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA