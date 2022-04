Oroscopo domani 15 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani 15 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche oggi tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 15 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, il transito dei pianeti aiuta il Leone a risolvere i problemi di incomprensione. Previsioni positive anche per i single: andate all’avventura. Il quadro astrologico si adatta in modo positivo a tutte le situazioni affettive. Entro la fine del mese la Vergine deve capire se continuare o no con un certo atteggiamento: avete un grande energia che vi permette di fare passi avanti in amore. I nati sotto il segno della Bilancia che vivono da anni una storia d’amore devono recuperare un po’ il sentimento. Per i single è il momento di fare nuovi incontri. Venere favorevole per lo Scorpione: sono le giornate migliori per amare o tentare nuovi incontri.

Oroscopo domani, lavoro: Scorpione attenzione alle spese

Il Leone, secondo l’oroscopo domani, deve stare attento a non creare incidenti diplomatici, ricordatevi che da maggio molto si sblocca. Buoni risultati per la Vergine, sopratutto se hai un’attività indipendente. Buone giornate per fare nuove proposte. I nati sotto il segno della Bilancia che hanno una attività indipendente riceveranno segnali positivi a fine mese, attenzione a chiudere contenziosi entro il 10 maggio. Lo Scorpione deve stare attento alle spese. Arrivano i primi influssi positivi che spingono a pensare a nuovi progetti dall’autunno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Giornate stressanti per i nati sotto il segno del Leone: le cure che partano dalla prossima settimana avranno un doppia possibilità di successo. La Vergine recupera in salute, ma le giornate del 15 e del 16 aprile devono essere gestite con maggiore prudenza. Trovate un’attività che vi aiuti a scaricare l’agitazione. Più vita all’aria aperta per i nati sotto il segno della Bilancia, che hanno bisogno di scaricare la tensione. Un controllo medico è necessario per chi ha soffre di malanni cronici. Tanta stanchezza per i nati sotto il segno dello Scorpione, le gambe sono un punto debole.











