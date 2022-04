Oroscopo domani 15 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 15 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche oggi tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 15 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Tensioni in amore per il Sagittario, ma maggio regalerà grandi e belle emozioni. Qualche problema in famiglia, fate affidamento sugli amici. Secondo l’oroscopo domani, per il Capricorno è il momento ideale per risvegliare i sentimenti. Uscite da un periodo pesante, ma in questi giorni potete recuperare e vivrete emozioni importanti. La carica di pianeti determina uno stato di buone emozioni per i nati sotto il segno dell’Acquario: Venere regala spazi a chi vuole conferme in amore. I Pesci devono evitare scontri inutili. Venere nel segno porta forza e sostegno alle coppie che hanno in mente progetti per il futuro.

Oroscopo domani, lavoro: Pesci impazienti

Periodo caotico per il Sagittario, attenzione che facendo tutto di fretta si rischia di sbagliare. La disattenzione è causata da una certa dissonanza dei pianeti. Troppe spese in questi giorni. Il Capricorno non deve perdere la voglia di fare, nonostante le pressioni degli ultimi mesi: potrebbero arrivare una buona occasione per cambiare! Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario deve evitare di creare problemi e farsi dei nemici: nel futuro ci sono successi, non minate le fondamenta! Questi giorni sono dominati da una certa impazienza per i nati sotto il segno dei Pesci: dovete mettere a posto vecchie questioni e vi sentiti soli a prendere decisioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario soffre di quale fenomeno allergico, a cui si sommano arrossamenti cutanei e fastidi fisici. Evitate di fare tutto di corsa. Secondo l’oroscopo domani, sono giorni di ripresa per il Capricorno: uscite all’aria aperta e fate qualcosa di piacevole. L’Acquario deve cercare di non agitarsi, potrebbe risentirne l’umore. Cautela con le bevande alcoliche, fumo e caffè. Le condizioni fisiche dei Pesci sono rafforzate dal transito positivo di Giove che sarà attivo fino al 9 maggio: se dovete iniziare cure meglio farlo adesso!











