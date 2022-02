Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Acquario Capricorno Sagittario Pesci/ Lavoro e salute, quali segni al top?

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Acquario, Capricorno, Sagittario, Pesci

La giornata del 15 febbraio 2022 potrebbe rivelarsi molto sorprendente per alcuni segni zodiacali. L’oroscopo domani di Paolo Fox potrà darvi a tal proposito le informazioni di cui avete bisogno. Il noto astrologo ha infatti fornito le previsioni tramite l’app Astri, quindi in questo spazio ci focalizziamo sui nati sotto i segni di Acquario, Capricorno, Sagittario e Pesci. I temi cardine sono amore, salute e lavoro, quelli che solitamente destano l’attenzione dei tantissimi appassionati di astrologia. Ogni dubbio può essere quindi fugato con le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo domani: cosa c’è da aspettarsi per le prossime ore? Non ci resta che scoprirlo…

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Cancro, Gemelli, Ariete e Toro/ Le previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: Acquario, Capricorno, Sagittario, Pesci… quali segni al top?

Il Sagittario deve fare attenzione alle amicizie perché nei prossimi giorni potrebbero trasformarsi in amore. I rapporti sentimentali nati di recente, invece possono consolidarsi proprio in questo periodo. Risveglio in amore per l’Acquario, buone notizie soprattutto per coloro che in questa prima parte dell’anno hanno chiuso una storia. Quella che pensate sia solo un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, invece un amore già presente potrebbe consolidarsi. Inoltre, può contare su un marzo con l’entrata di Venere nel segno che stabilizzerà l’umore. I Pesci secondo l’oroscopo domani sono pronti a voltare pagina, nella consapevolezza di avere ben chiaro in mente quello che desiderano, infatti ne guadagneranno in fascino. Invece i Capricorno devono tralasciare le emozioni negative e le ansie, perché non mancheranno novità. Ad esempio, chi ha chiuso una storia potrebbe non solo cominciare a star meglio ma visualizzare nuovi “approdi”.

Oroscopo domani 14 febbraio 2022: Pesci, Sagittario, Capricorno, Acquario/ Lavoro e salute che giornata sarà?

Oroscopo domani, lavoro: scelte per Capricorno, novità Acquario

Il Sagittario vuole primeggiare, ma deve fare i conti con persone che vogliono limitare la loro ascesa. I nuovi incarichi però potrebbero portare lontano… Questa settimana sarà comunque molto valida, soprattutto per chi ha grandi idee per il proprio futuro. Per il Capricorno, c’è una scelta di lavoro importante da fare entro aprire quindi se all’improvviso sentite di non avere un terreno solido sotto i piedi è tutto normale. Del resto potete contare su una grande voglia di riscatto, forti quindi di una grande energia. Novità e cambiamenti in vista per l’Acquario, un segno sempre predisposto a cercare nuove soluzioni, ma d’altra parte bisogna avere anche la voglia di mettersi in gioco. In arrivo risposte importanti per i Pesci, che possono avviare qualcosa di importante se hanno un’attività indipendente. Questi sono giorni in cui potreste cominciare a raccogliere qualcosa di davvero concreto.

Oroscopo domani 14 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani, salute: Sagittario e Pesci in ripresa

Dopo una settimana faticosa, nella quale il Sagittario ha dovuto evitare sforzi fisici a causa del proprio punto debole, che è la schiena, arrivano segnali di recupero. L’oroscopo domani di Paolo Fox parla per l’Acquario un mese di rivincita, quindi sono giorni in cui chi è stato male si riprenderà dal punto di vista fisico. Dopo una condizione di difficoltà, più mentale che fisica, i Capricorno ritrovano una grande energia in grado di spazzar via ansie e dubbi. I Pesci devono sfruttare questi giorni per recuperare la forma fisica visto che non sono stati bene o hanno dovuto affrontare tensioni forti alla fine dell’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA