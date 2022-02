Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Vergine, Bilancia, Scorpione e Leone/ Previsioni per amore e salute

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Vergine, Bilancia, Scorpione e Leone

Una nuova settimana è cominciata da vivere giorno per giorno con le indicazioni di Paolo Fox. Com’è l’oroscopo domani, 15 febbraio 2022, per i nati sotto il segno di Vergine, Bilancia, Scorpione e Leone? Non dovete faticare per scoprirlo, anche perché c’è un solo modo per farlo: leggere le indicazioni fornite dall’astrologo tramite l’App Astri. Previsioni e consigli importanti per vivere al meglio la giornata di domani, con la consapevolezza necessaria.

Oroscopo domani, amore: Vergine, Bilancia, Scorpione e Leone, quali segni al top

Per il Leone quella di domani sarà, secondo l’oroscopo domani, una giornata da vivere liberamente per quanto riguarda l’amore. Ma serve anche molta pazienza per riuscire a comprendere le persone che vi circondano. Per chi sta vivendo una storia che non funziona, i prossimi giorni potrebbero essere quelli in cui riuscirete ad archiviarla. Dopo giornate pesanti per la Vergine arriva una giornata utile per rinsaldare rapporti e legami. Nella giornata di domani il cuore dello Scorpione potrebbe battere forte, perché potrebbe esserci un incontro speciale, a meno che la persona giusta non sia già al vostro fianco. Ma non è detto che sia una svolta sentimentale, del resto non tutti cercano l’amore per la vita… I nati sotto il segno della Bilancia potrebbero fare incontri speciali se sono soli, perché questi giorni a partire da domani sono migliori sotto questa sfera. Invece per chi vive una storia difficile è arrivato il momento di fare una scelta importante.

Oroscopo domani, lavoro: occasioni per Vergine e Scorpione

Dal punto di vista lavorativo per la Vergine c’è un Mercurio in aspetto valido, quindi si apre una fase in cui fare attenzione ad un contratto, non per l’immediato ma in vista delle prossime settimane. Tanti pensieri per la Bilancia che riguardano soprattutto l’aspetto professionale, anche per via di alcune novità inaspettate che si sono presentate in maniera repentina. Il Leone ha a che fare, secondo l’oroscopo domani, con tanti nemici da contrastare, in particolare chi ha un nuovo incarico. Ma del resto è una fase in cui dovete sostenere le vostre finanze. Visto che per lo Scorpione è un mese particolarmente teso per quanto riguarda le finanze, bisogna sfruttare al massimo le opportunità di lavoro che si presenteranno in questi giorni. Questo è il momento di farsi largo in ambito lavorativo…

Oroscopo domani, salute: fastidi per Bilancia e Leone

Potenziali problemi fisici per la Bilancia, che sta trascorrendo giorni carichi di pensieri, ma almeno può contare su persone a sostegno. I fastidi sono soprattutto a livello mentale, visto che – come avete avuto modo di constatare – ci sono difficoltà a livello lavorativo. Lo si può dire anche per il Leone che, secondo l’oroscopo domani, potrebbe affrontare diverse polemiche, quindi il consiglio di Paolo Fox è di non mettere troppe discussioni sul tavolo, anche perché si è reduci da un periodo faticoso e quindi potreste farne le spese a livello fisico e mentale. Questo è un segno che vuole ottenere sempre il massimo, ma ci sono momenti in cui bisogna dosare le proprie energie. Per i nati sotto il segno della Vergine è invece il momento di prendere in mano la situazione e di sfruttare questo periodo dell’anno per provare a recuperare un po’ di tono fisico dopo giorni un po’ “ostili”. Lo Scorpione dovrebbe essere più riposato dopo aver attraversato giornate faticose, in cui punti deboli come ossa e cervicale sono stati messi a dura prova. Dunque, recupero di energie ora.



