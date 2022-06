Oroscopo domani 15 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Oroscopo domani 15 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 15 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Sentimenti sempre piuttosto tranquilli per il Capricorno, a meno che in questi giorni giorni non abbiate a che fare con i segni zodiacali del Cancro e del Leone.

Amore, il punto sull’Acquario

Sentimenti un po’ complicati per i nati sotto il segno dell’Acquario. Se c’è da affrontare un discorso polemico forse conviene aspettare la prossima settimana.

Amore, il punto sui Pesci

Cosa prevede l’amore per i Pesci? Se c’è un amore che vi interessa o se c’è una persona che sta giocando un po’ troppo con voi, da domenica si riapre un discorso di confronti e chiarimenti.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno pronto ad agire

Le stelle aumentano la voglia di creare e di fare del Capricorno, oggi ancora di più visto che la Luna si trova attiva. Avere stelle importanti significa anche uscire da qualche dilemma in ambito lavorativo.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati Acquario hanno una grande creatività che adesso può essere espressa con Mercurio e Sole favorevoli. Circondatevi di persone che vi possono aiutare a concretizzare i vostri progetti.

Lavoro, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci recuperano molto rispetto a lunedì e martedì. La Luna non è più contraria, ma ci sono molte preoccupazioni per le questioni di lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno deve ritagliarsi del tempo per meditare e per staccare la spina: allontanarsi dalla confusione aiuta a recuperare energie positive.

Salute, il punto sull’Acquario

Tra i nati sotto il segno dell’Acquario c’è chi vuole partire e staccare la spina: stare in un altro luogo può aiutare a sviluppare una buona creatività e a vedere le cose con più distacco.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, o piedi sono il punto debole del fisico dei Pesci: potrebbe risentire di qualche fastidio. Attenzione anche alla circolazione.











