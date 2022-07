Oroscopo domani 15 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 15 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Come procede l’amore per l’Ariete? Se ci sono delle cose non dette o dei problemi, dalla prossima settimana bisognerà cercare di superarli. Se al vostro fianco c’è una persona che non segue il vostro passo potreste decidere di dire basta.

Amore, il punto sul Toro

Per il Toro in amore è un periodo di recupero. Il cielo porta influssi positivi anche nella sfera affettiva. Attenzione solo alle dispute inerenti la casa.

Amore, il punto sul Gemelli

Il segno dei Gemelli vive un venerdì importante: se in amore c’è qualcosa non va, chiarite subito. Sabato e domenica saranno giornate più pigre.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete pronto per nuovi progetti

La giornata di venerdì è importante per l’Ariete. Superata la tensione dei giorni scorsi si possono iniziare a fare progetti in grande stile.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro avranno le armi giuste per attaccare e per difendersi: l’esito di certe situazioni è saldamente nelle vostre mani.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Come precedono i Gemelli nella sfera lavorativa? Questo venerdì può essere sfruttato per non perdere tempo e programmare le giornate di sabato e domenica.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete risente ancora di qualche fastidio alla pelle e all’apparata digerente. Non sottovalutate questi piccoli disturbi!

Salute, il punto sul Toro

Per il segno del Toro c’è una certa agitazione e turbolenza. Se qualcosa non va lasciate correre, nei prossimi giorni potrete recuperare.

Salute, il punto sul Gemelli

I Gemelli hanno vissuto un inizio di settimana tranquillo ma in questi ultimi giorni si è accumulata un po’ di stanchezza. Prendete le distanza da chi pretende senza dare niente in cambio.

