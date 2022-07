Oroscopo domani 15 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 15 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia non devono tornare su vecchi percorsi o trascorsi d’amore. Dalla prossima settimana le coppie in crisi potrebbero vivere un momento un po’ faticoso.

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Amore, il punto sullo Scorpione

A volte i nati Scorpione sono molto diffidenti in amore: prima di lasciarvi andare a un rapporto mettete alla prova la persona che vi interessa!

Amore, il punto sul Sagittario

Incontri favoriti domani, venerdì 15 luglio, per i nati sotto il segno del Sagittario insoddisfatti della loro relazione e che sono in cerca di qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, collaborazioni in revisione

I nati sotto il segno della Bilancia hanno dovuto affrontare qualche problema in primavera e ora devono rivedere qualche collaborazione professionale.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Il 2022 continua a essere un anno importante per lo Scorpione grazie al favore di Giove. L’unico neo sono i soldi, ci vuole un occhio di riguardo per le spese.

Oroscopo domani 14 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario domenica sarà una giornata di grande interesse anche per pensare a quello che dovete fare nell’immediato futuro. Oroscopo molto interessante per i lavoratori in proprio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I Bilancia che hanno avuto qualche problema fisico a inizio settimana sono stati un po’ sotto pressione: ora potete lasciarvi alle spalle le giornate più faticose.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 15 luglio, lo Scorpione deve essere cauto: un po’ di fatica si fa ancora sentire, recupero da sabato.

Salute, il punto sul Sagittario

In questo fine settimana in arrivo i nati sotto il segno del Sagittario devono essere cauti: attenzione a non strafare anche a livello fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA