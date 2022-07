Oroscopo domani 15 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 15 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno Cancro rischiano di non dare sufficienza spazio all’amore: sabato e domenica saranno giornate di conforto da questo punto di vista.

Amore, il punto sul Leone

Dopo mesi di forte contrasto, l’amore torna a essere allegro per il Leone. Ma se il partner non recepisce questo vostro entusiasmo ci sarà poco da fare.

Amore, il punto sulla Vergine

Buone notizie per i nati sotto il segno della Vergine che ultimamente hanno sentito l’amore un po’ lontano: da lunedì si riparte alla grande e Venere tornerà attiva.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro pensieroso

Dal punto di vista pratico molti nati del Cancro sono pensierosi. È probabile che ci sia bisogno di cambiare qualcosa e avere più certezze.

Lavoro, il punto sul Leone

Le stelle splendono alte nel cielo del Leone e permettono di valutare bene le situazioni e di vivere qualche bella novità. Con Giove favorevole potete avere qualcosa di più.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questi giorni i nati sotto il segno della Vergine possono scaricare qualcosa anche se fate sempre un po’ fatica a delegare agli altri.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro in questo fine settimana ritrovano la voglia di rilassarsi: c’è chi è stato poco bene e ora ha bisogno di recuperare un po’ di energia.

Salute, il punto sul Leone

Molta agitazione nel cielo del Leone: non fate le ore piccole, c’è chi ha dormito male ultimamente e ha bisogno di recuperare. Meglio da sabato.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine deve vivere il fine settimana in arrivo con serenità e tranquillità, non c’è il più il cielo ostile e pesante della fine di giugno.











