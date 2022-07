Oroscopo domani 15 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 15 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

È un cielo particolare per il Capricorno: non tutti stanno vivendo in maniera serena. Anche se il rapporto è stabile ci sono situazioni esterne che bisogna compensare.

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Amore, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario che hanno risolti i loro problemi d’amore saranno tranquilli per un po’. Non si può dire lo stesso per chi è solo…

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci sarà un fine settimana utile per cercare di recuperare una certa passione che è stata persa in amore. Le coppie che si sono allontanate entro domenica possono riconciliarsi.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno nervoso e sotto stress

I nati sotto il segno del Capricorno che hanno grandi responsabilità sul lavoro si trovano a gestirle con grande stress e nervosismo. Alcune persone vi hanno creato difficoltà.

Oroscopo domani 14 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Lavoro, il punto sull’Acquario

Giove aiuta le innovazioni. Se l’Acquario ha una nuova idea sul lavoro deve portarla avanti, ma potrebbe scontrarsi con chi la pensa diversamente.

Lavoro, il punto sui Pesci

Il fine settimana illuminato per i nati Pesci. Tra venerdì e domenica potrebbe arrivare una bella idea. Grande ispirazione per gli artisti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Questo fine settimana aumenta la capacità di azione e il recupero psico-fisico per i nati sotto il segno del Capricorno, che arrivano da due mesi molto intensi.

Salute, il punto sull’Acquario

Nella giornata di domani, venerdì 15 luglio, l’Acquario sentirà un po’ di elettricità nell’aria e vi sentirete piuttosto nervosi. Comunque c’è un netto miglioramento della salute.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno dei Pesci il fine settimana sarà propedeutico al ritorno di Venere favorevole, che segna l’inizio di un periodo migliore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA