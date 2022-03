Oroscopo domani 15 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 15 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Ariete, secondo l’oroscopo domani, ha un cuore d’oro e si fa in quattro per risolvere i problemi di chi vi si sta a cuore. Alle bugie in amore preferite la verità, anche se può ferire. Giornata difficile per il Toro: l’unica cosa ad andare dritto sono le amicizie, che con Giove e Mercurio in sestile. Tensioni in famiglia. Qualche nuvoletta – addensata da Giove, Mercurio e Nettuno allo zenit – in amore per i nati sotto il segno dei Gemelli: ma sono cirri passeggeri, non un temporale. Il Cancro ripone poca fiducia in se stesso e invece ha tutti i numeri per regalare a chi ama un’esistenza felice: non abbiate paura!

Oroscopo domani, lavoro: inizio settimana in salita per i Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, sono pronti ad affrontare gli ostacoli sul lavoro: i problemi li hanno inventati per risolverli, dunque non resta che attivarsi per cercare la soluzione. Il Toro risente della presenza nel segno di Urano, impegnato con una triplice quadratura con Saturno e Marte: la sfortuna è dalla vostra parte, rimandate quello che potete a tempi migliori. La parte iniziale della settimana sarà impegnativa per i Gemelli, ma riuscirete a destreggiarvi con successo tra i vari imprevisti. Il Cancro deve affrontare un momento difficile per le finanze: fissatevi obiettivi minimi ma fattibili, il boccone troppo grosso rischia di soffocarvi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Domani, martedì 15 marzo, l’Ariete inizierà la giornata con una grinta e un piglio combattivo, grazie a Marte in sestile e la Luna ruggente in Leone. La situazione planetaria non giova ai nati sotto il segno del Toro: non riuscite a dormire e siete molto nervosi. Anche l’umore è pessimo. Vitalità eccezionale per i Gemelli, nonostante qualche svarione del fegato, che reclama insalate e spremute di agrumi. I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo domani, si sono lasciati alle spalle la consueta stanchezza primaverile: se avete deciso di tornare in piscina a praticare nuoto o acquagym sarà la scelta vincente.



