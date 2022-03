Oroscopo domani 15 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, martedì 15 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, devono affrontare una situazione difficile in amore: conflitto aperto nella coppia, due caratteri forti che si affrontano quotidianamente. Con Giove, Mercurio e il Sole, tutti all’opposizione, la Vergine è ossessionata dalla verità, soprattutto in amore: ricordate che dal vaso di Pandora sono usciti tutti i mali del mondo. I nati sotto il segno della Bilancia vivranno una giornata molto piacevole: Saturno, nel segno, si adopera per rendere il rapporto di coppia ancora più longevo. La sfera sentimentale dello Scorpione risente dell’opposizione tra la Luna e Saturno, entrambi in quadratura a Urano: discussioni in coppia, tra vecchie ruggini e rancori inespressi.

Oroscopo domani 14 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia esuberante

Secondo l’oroscopo di domani, il Leone dovrà affrontare una giornata complicata, grazie alla Luna nel segno riuscirete tenere la situazione in pugno, ma non mancherà qualche ferita in ufficio. La Vergine domani farà fatica a presentarsi in ufficio, colpa di qualche delusione professionale. Il lavoro non gira. Vitalità ed esuberanza sul lavoro per i nati sotto il segno della Bilancia: immergetevi nei vostri progetti con tutta la vostra creatività. Sul lavoro i nati sotto il segno dello Scorpione vivono un momento difficile, non sentendosi realizzati da quello che fanno. Dedicatevi di più ai vostri hobby.

Oroscopo domani 14 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e...

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone. La giornata sarà molto stancante: lottare contro Saturno opposto e Urano in quadratura, vi costerà fatica. Ma non perderete la sicurezza in voi stessi! I nati sotto il segno della Vergine sono fiacchi, demotivati e di cattivo umore: prendetevi una pausa, la natura è uno psicologo meraviglioso. Qualche bruciore di stomaco e qualche chilo di troppo per la Bilancia: effetto dei dolci di carnevale e degli svarioni ormonali, tipici della primavera. Problemi superabili con un po’ di ginnastica e qualche bella camminata nel verde. Periodo intenso in amore e in ufficio per i nati sotto il segno dello Scorpione: continuare a sognare ad occhi aperti, il vostro spirito ne risentirà positivamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA