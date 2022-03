Oroscopo domani 15 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, martedì 15 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo domani, vivono un momento tranquillo per la coppia e la famiglia: se c’è qualche discussione, la si chiude subito per amor di pace. Il Capricorno esce da una settimana molto tormentata in amore: in quesi giorni si parlerà di annosi problemi, risolvendoli con intelligenza. Ultimamente l’Acquario è molto possessivo in amore: questo atteggiamento amareggia il partner e rende insicuri voi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i Pesci stanno vivendo un periodo senza litigi, ma anche senza slanci: è l’occasione per mettere al centro voi stessi e la famiglia.

Oroscopo domani, lavoro: poche risorse per il Capricorno

Secondo l’oroscopo di domani, il Sagittario avvertiranno un po’ di elettricità su lavoro, ma grazie a Giove, riuscirete a sdrammatizzare la situazione. Chi studia, deve affrontare un esame molto tosto, ma il finale non vi deluderà. Coi tempi che corrono le risorse non sono granché per i nati sotto il segno del Capricorno: ma in fatto di volontà, intelligenza, creatività, non avete nulla di cui lamentarvi. Sfruttatele per portare avanti i vostri progetti. In controtendenza con l’economia globale, le finanze dell’Acquario reggono bene: fate acquisti interessanti, mantenendo i vostri risparmi sotto un coperchio di moderata sicurezza. I problemi e le complicazioni ci sono anche per i Pesci: lasciateli decantare, a volte le cose meno le si tocca e più facilmente si risolvono da sole.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario: vi muovete molto, ma l’ansia vi fa mangiare troppo e mettete su peso facilmente. Il fegato, secondo la medicina cinese più delicato in primavera, reclama un aiutino. I nati sotto il segno del Capricorno sono vitali e rampanti, ma attenzione a gola, bocca e gengive. L’Acquario deve fare attenzione a non perdere la testa per l’estetica, sottoponendosi a una dieta da fame. Con la protezione del grande Giove i Pesci sono in ottima forma, ma attenzione a non esagerare. Evitate il fumo, avete i bronchi delicati e soffrite di allergie.



