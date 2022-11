Oroscopo domani 15 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani Martedi 15 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Anche per la giornata di domani, martedì 15 novembre 2022, arrivano consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Il nuovo transito di Venere, da mercoledì, propone emozioni sincere per i nati sotto il segno dell’Ariete. La seconda parte del mese di novembre apre le porte all’amore, che ognuno vivrà a seconda delle proprie sensazioni, necessità e occasioni. Un incontro che il Toro credeva importante potrebbe rivelarsi poco adatto alle vostre necessità e potreste scoprire che una persona, già a voi vicina, è proprio quello che state cercando.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Bisogna stare attenti a questa Venere opposta dal giorno 16 novembre, potrebbe farvi arrabbiare. Emozioni del tutto passeggere. Il vero problema per i nati sotto il segno del Cancro è che non accettano più frasi dette a metà, promesse che non vengono mantenute. Ora siete disposti ad amare senza mezze misure, senza remore.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Se il segno del Leone vuole stare più vicino a un parente o a un amico potrà farlo, state pronti perché l’amore potrebbe risvegliarsi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda l’amore nei prossimi giorni i nati sotto il segno della Vergine devono essere cauti. Se le incomprensioni sono molto non sono escluse scelte definitive e allontanamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

Oroscopo domani Martedi 15 Novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Da mercoledì Venere inizia un transito importante per l’Ariete e da giovedì Mercurio torna favorevole: si inizia a intravedere qualcosa di buono. Tuttavia bisognerà aspettare il nuovo passaggio di Giove nel segno a partire dalla fine dell’anno e per tutti i primi sei mesi del 2023. Il segno del Toro va incontro a un 2023 che sarà importante, alcuni hanno già ottimi programmi verso il prossimo anno. Prima mettete a posto contenziosi di ogni genere.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Non sono esclusi piccoli o grandi successi sul lavoro per i nati sotto il segno dei Gemelli nelle prossime due settimane. Tuttavia qualche scontro o chiarimento sarà opportuno. Per il segno del Cancro il mese di novembre sta mettendo a posto situazioni spiacevoli che sono nate nei mesi precedenti, è un periodo che permette di risolvere questioni aperte nel passato.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone la situazione sul lavoro può diventare più forte, comunque ci saranno da rivedere molte cose, anche questioni economiche rimaste in sospeso. I nati sotto il segno della Vergine che hanno troppo lavoro si trovano nel mezzo di un bivio. Sarà necessario parlare chiaro con le persone che lo sono poco.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete la giornata nasce con la Luna in trigono, aspetto favorevole, ma questo non basta a dissipare qualche malumore. State cercando di sostituire la vostra impulsività con una sana ragionevolezza. Le ultime due settimana si sono rivelate molto faticosa per il segno del Toro. Da mercoledì le opposizioni planetarie allentano la presa.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

In queste giornate i nati sotto il segno dei Gemelli hanno delle problematiche interiori da risolvere. Da domani arrivano opposizioni planetarie. Miglioramento in vista per i nati sotto il segno del Cancro, potete già iniziare a programmare qualcosa di bello e rilassante da fare nel fine settimana.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone è arrivato il momento di riprendere un po’ di energia, la prima parte di novembre è stata pesante. Il transito favorevole di Venere dal giorno 16 parla di una situazione molto diversa, più fortunata. I nati sotto il segno della Vergine devono occuparsi di più della loro forma fisica. Se dovete fare un controllo a livello fisico questi sono i giorni giusti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA