Oroscopo domani 15 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 15 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la giornata di domani, sabato 15 ottobre, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso la sua App Astri. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Venere è in opposizione fino al 23 ottobre, si consiglia una certa prudenza nelle questioni di cuore. L’effetto incisivo di Venere può provocare nuovi incontri ma c’è sempre una certa diffidenza. Attenzione domenica per le relazioni di lunga data.

Amore, il punto sul Toro

Per il segno del Toro certe situazioni affettive, già in revisione dal mese di agosto, sono vicine a un momento di tensione che dovrete affrontare con coraggio. Venere ha un aspetto neutro: il pianeta spazza via i rapporti inutili e rende più solidi quelli importanti.

Amore, il punto sui Gemelli

Il cielo è vantaggioso per i gli affetti d’amore dei Gemelli. Vi aspetta un periodo di rivoluzione, di battaglie vinte anche nella vita domestica e in amore. Sono favoriti coloro che sono alla ricerca di qualcuno da amare.

Amore, il punto sul Cancro

Con Venere e Mercurio dissonanti per il segno del Cancro è difficile mantenere le staffe! Bisogna trovare il coraggio di affrontare apertamente le questioni, non rimandate in eterno.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, attenzione alle spese

I nati sotto il segno dell’Ariete devino gestire con prudenza le spese perché Mercurio è ancora opposto. Per quanto riguarda il lavoro via libera alla creatività, posso arrivare belle notizie entro tre settimane. Non vi arrabbiate se siete soggetti a giudizi particolarmente severi, soprattutto se state facendo qualcosa di nuovo.

Lavoro, il punto sul Toro

Per il segno del Toro il lavoro è in una fase di revisione e potrebbero esserci conti in sospeso: non aspettatevi guadagni immediati. Meglio risolvere tutto entro il 23 ottobre. Potete iniziare ad avere idee per il prossimo ano. Attenzione alle dispute tra ex soci o colleghi.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli il mese di ottobre rappresento un valido punto di partenza per nuovi progetti nel campo professionale. Marte nel segno è nuovamente positivo e vi rende aggressivi ma in forma vincente. Riuscirete a superare molti ostacoli.

Lavoro, il punto sul Cancro

In questo periodo il Cancro deve chiarire molte cose sul lavoro. In particolare se state seguendo un progetto che non ha immediati riscontri e non sta andando come previsto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete non devono esagerare nelle attività sportive e concedersi pausa ristoratrici al primo segnale di stanchezza. L’influsso di Giove rappresenta un influsso incoraggiante per chi deve intraprendere delle cure. Non sottovalutate i disturbi.

Salute, il punto sul Toro

In questo periodo i nati sotto il segno del Toro si trovano in discrete condizioni fisiche. Siete in ripresa rispetto alle ultime settimane. Si consiglia di fare un po’ di esercizio fisico: è la stagione giusta per recuperare energia fisica.

Salute, il punto sui Gemelli

Questa settimana ha portato un buon recupero per i nati sotto il segno dei Gemelli in particolare domani, sabato 15 ottobre, quando Luna, Mercurio, Venere e Marte saranno favorevoli. Bisogna fare sport per scaricare un po’ la mente dalle preoccupazioni.

Salute, il punto sul Cancro

I nati sotto il segno del Cancro sono molto stanchi, come ricordano Venere e Mercurio. Attenzione a quello che mangiate. In questo periodo molti vorranno dare un nuovo corso alla propria vita anche sotto il profilo fisico.











