Oroscopo domani 15 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 15 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per domani, sabato 15 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’andamento della vita affettiva del Leone è molto stimolante grazie al doppio influsso positivo di Venere e Marte. Anche il Sole si associa ai favori dei pianeti veloci e assieme a Giove aumenta gli stimoli del cielo. L’intervento di questi pianeti fa sì che il periodo sia all’insegna della scoperta di nuovi amori.

Amore, il punto sulla Vergine

La vita della Vergine è dominata dalla vicende di carattere pratico, ma dovete trovare tempo per amare! Venere mantiene sempre vivo il desiderio e la fiamma dell’amore nel vostro cuore. Se siete single e in cerca di una storia d’amore ora potete fare degli incontri divertenti.

Amore, il punto sulla Bilancia

La Bilancia deve sfruttare molto bene questo momento perché grazie al transito di Venere e Mercurio nel segno si risveglia la passione, anche dopo una separazione. È un periodo valido per chi è in cerca dell’anima gemella.

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per lo Scorpione? Questa settimana il desiderio di accogliere l’amore è stato molto più pronunciato grazie alla forza di Venere, che entrerà nel vostro segno domenica 23: un’amicizia che nasce ora potrebbe diventare qualcosa di più.

Oroscopo domani, lavoro: qualche rallentamento per il Leone

La situazione professionale del Leone è rallentata rispetto a quella affettiva. Ci vuole cautela in tutte le iniziative che implicano impegni di tipo finanziario. Entro poche settimane molte cose cambieranno.

Lavoro, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono evitare di perdete tempo o rimandare gli impegni per pigrizia. Il mese di ottobre, soprattutto dopo il 23, sarà interessante se volete dare un nuovo assetto alle vostre attività. Qualche scontro con i collaboratori è possibile domani, sabato 15 ottobre.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia sono interessanti i nuovi progetti e le possibilità di avanzamento che possono essere progettato ora ma che avranno realizzazione il prossimo anno. Grazie a un amico potreste ricevere una bella proposta.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Il segno dello Scorpione ha qualche dubbio su quello che ci sarà da fare dalla primavera del prossimo anno. La giornata di domenica porterà nuove ispirazioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Le fatiche delle ultime settimana hanno lasciato il fisico indebolito per i nati sotto il segno del Leone: è necessario ritrovare le perdute energie con frequenti momenti di relax e dormendo di più. Non stressate troppo il fisico e optate per una leggera attività fisica. Evitate gli stress psicofisici.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine hanno Marte contrario: è meglio curare un pochino di più il fisico. Dovete ritrovare un po’ di tranquillità. Non sottovalutate un fastidio che vi infastidisce.

Salute, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia questo non è un periodo facile da affrontare, a causa del forte stress. Non abusate delle vostre forze. Il fine settimana sarà un po’ rallentato: non predente di petto situazioni o persone.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono avere più riguardo per la loro forma fisica. Nel fine settimana avrete la possibilità di rilassarvi e di vivere belle emozioni con le persone che vi vogliono bene.













