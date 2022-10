Oroscopo domani 15 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 15 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 15 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Settembre è stato un mese di cambiamento, alcuni rapporti d’amore sono state messi in discussione. Questo per alcuni di voi può essere un periodo di revisione in alcuni rapporti.

Amore, il punto sul Capricorno

In questo momento i nati sotto il segno del Capricorno devono affrontare qualche problema nei legami coniugali e nei rapporti genitori-figli. Ricordate che la colpa non può sempre essere tutta da una parte sola.

Amore, il punto sull’Acquario

Negli ultimi mesi le stelle hanno messo in posizione critica alcuni rapporti dell’Acquario. Tocca a voi decidere se questa situazione può consolidare la coppia: a volte le crisi aiutano a vedere le cose sotto un’altra luce.

Amore, il punto sui Pesci

In questo momento i Pesci possono orientare la loro vita sentimentale nella direzione che desiderano. Le giornate del fine settimana sono cariche di passionalità.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, momento di tensione

Settembre ha cambiato le regole del gioco per il segno del Sagittario. Potrebbero nascere delle tensioni se dovete rinnovare un contratto o discutere qualche cambiamento professionale. Potreste trovarvi davanti a un bivio e non sarà facile fare la scelta giusta.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Il segno del Capricorno ha un progetto targato 2023 da portare avanti. Lo stress non manca! In questo periodo affrontare le prove non è facile soprattutto se è qualcosa che non avete mai fatto prima.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Il cielo dell’Acquario è molto interessante. I più coraggiosi potrebbero anche cambiare città o mettersi in gioco in nuovi progetti. Attenzioni nel rapporto con persone Ariete, Cancro o Bilancia.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci inizia un periodo di assestamento dopo un mese di settembre particolarmente caotico. Il quadro astrale è molto coinvolgente e si rafforzerà ulteriormente a fine ottobre e inizio novembre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario sono molto impegnati in questo periodo: non mancheranno stress e stanchezza. Attenzione alle distrazioni.

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno hanno bisogno di scaricare un po’ di tensione accumulata. Anche domenica ci sarà un po’ di agitazione: cercate un po’ di sano relax per ritrovare serenità.

Salute, il punto sull’Acquario

Stanchezza anche per il segno dell’Acquario. Attenzione: non lasciare che le preoccupazioni di carattere economico prendano il sopravvento su tutto il resto!

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, le energie fisiche e mentali dei Pesci sono in ripresa. Qualche disturbo allo stomaco, dovuto principalmente alle troppe cose da fare.











