Oroscopo domani 15 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 15 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ora che la stagione televisiva si è conclusa il celebre astrologo Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 15 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

In amore l’Ariete può e deve farsi avanti: c’è un cielo importante per le coppie fino a sabato. Giove favorevole vi rende più coraggiosi.

Amore, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, il bellissimo aspetto tra Luna e Venere porta al Toro una via di uscita da qualche situazione sentimentale irrisolta.

Amore, il punto sul Gemelli

C’è una bella vitalità in arrivo tra domani e sabato per il segno dei Gemelli, anche perché la Luna arriverà nel segno nel corso delle prossime ore: questo cielo permette di rivelare i propri sentimenti e capire come stanno le cose in amore.

Oroscopo domani, lavoro: nuovi progetti per Ariete

Per l’Ariete è un buon momento per investire in nuovi progetti, anche se purtroppo dovrete coinvolgere persone non sempre gradite. Attenzione alle spese.

Lavoro, il punto sul Toro

Questo è un periodo utile per i nati del Toro: Urano è entrato nel segno e spazza via le ambiguità e chiude tutto quello che non è più valido.

Lavoro, il punto sul Gemelli

I Gemelli devono stare attenti alle provocazioni sul lavoro, soprattutto con il segno dei Pesci e della Vergine con i quali possono nascere piccolo questioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Nell’ultimo periodo i nati sotto il segno dell’Ariete hanno avuto un calo fisico o hanno dovuto risolvere un particolare disturbo. I malesseri saranno superati.

Salute, il punto sul Toro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute del Toro? Se dovete iniziare una cura estetica sarebbe meglio partire adesso che la Luna è nel segno.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli si è concluso un periodo molto stancante: ora è il momento di prendersi più cura di se stessi.











