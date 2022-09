Oroscopo domani 15 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 15 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 15 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 15 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro le passioni potrebbero nascere anche in ambito professionale: vanno forte le nuove relazioni con persone molto diverse per età e status sociale.

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Amore, il punto sul Leone

Come procede l’amore per il Leone? I sentimenti sono importanti. Se è nata una storia ad agosto andrà avanti. In questo momento avete una grande carica di fascino.

Amore, il punto sulla Vergine

In amore, per la Vergine, c’è la possibilità di programmare qualcosa con il partner se c’è stata una piccola baruffa. Le nuove relazioni partono bene grazie a Venere.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro in crescita

Il segno del Cancro va avanti per esperimenti. Trovare nuove alleanze con i colleghi non è facile: è l’effetto di Giove dissonante.

Lavoro, il punto sul Leone

Per il Leone c’è un rinnovamento in corso, no vi va più di fare le solite cose. Chi ha cercato di bloccarvi sarà fermato dalla sua stessa arroganza.

Oroscopo domani 14 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Lavoro, il punto sulla Vergine

Luna e Venere in ottimo aspetto per la Vergine: è un cielo di progressione e crescita. I liberi professionisti possono avere idee geniali.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro ritrovano serenità dopo un inizio di settimana molto pesante. Cercate di non complicarvi la vita inutilmente.

Salute, il punto sul Leone

La giornata di domani, giovedì 15 settembre, porta ancora un po’ di livore e stanchezza per i nati sotto il segno del Leone.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono tenere sotto controllo lo stato di ansia perché Marte dissonante parla di una grande agitazione che avete dentro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA