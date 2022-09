Oroscopo domani 15 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 15 settembre luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 15 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per il Capricorno? Se avete chiuso una storia di recente, è il caso di rimboccarsi le maniche e non prendersela. Si vede che non era la persona giusta.

Amore, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario devono allontanare le persone che vi fanno stare male e che non hanno a cuore la vostra felicità.

Amore, il punto sui Pesci

Venere è contraria per i Pesci: state cercando garanzie in amore e vi sentite un po’ soli nell’affrontare i problemi di tutti i giorni. Al vostro fianco c’è la persona giusta?

Oroscopo domani, lavoro: nuovi incarichi per il Capricorno?

Molti nati del Capricorno nel corso degli ultimi tempi sono un po’ preoccupati a causa di questioni professionali. Potrebbero però arrivare presto dei nuovi incarichi.

Lavoro, il punto sull’Acquario

La giornata di giovedì sarà un po’ faticosa per l’Acquario: troppe situazioni da affrontare e troppi compiti da portare a termine. Nei prossimi giorni le cose miglioreranno.

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci possono chiarire con una persona con la quale ci sono stati litigi e discussioni sul lavoro. In arrivo grossi cambiamenti, rimboccatevi le maniche.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il quadro astrale è importante e Venere è favorevole per il Capricorno: non perdete l’occasione di rimettervi in forma praticando un po’ di sport.

Salute, il punto sull’Acquario

Tanto stress per il segno dell’Acquario. Da domani però le cose miglioreranno e questa di giovedì è l’ultima giornata un po’ impetuosa.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i Pesci devono approfittare della giornata di giovedì, perché venerdì e sabato potrebbe esserci un po’ di fatica in più.











