Oroscopo domani 16 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 16 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Torna il consuetudinario appuntamento con l’oroscopo domani Paolo Fox, che anche per la prima quaterna dei 12 segni dello zodiaco, rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, fornisce le previsioni astrologiche per il prossimo martedì 16 agosto 2022, data che segue a quella festiva del Ferragosto. Come evolverà nelle prossime ore la situazione astrologica riguardante l’amore, il lavoro e la salute? A rispondere, ci pensa l’astrologo superstar della tv, con le sue previsioni riprese sull’App-Astri.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per ciò che riguarda la sfera sentimentale l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox per i nati sotto il segno dell’Ariete si apprende che con tanti pianeti in segni di fuoco quest’estate potrebbe rivelarsi molto importante per tutto, in primis per l’amore.

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro si vedranno tra coppie che battibeccano per ogni cosa ma di base sono solide e ma anche in quelle che non hanno più niente da dirsi e che magari sono già ai ferri corti.

Amore, il punto sui Gemelli

L’oroscopo domani di Paolo Fox prevede un cielo che aiuta i separati e le persone che vogliono tentare una nuova strada per una lovestory.

Amore, il punto sul Cancro

Per ciò che concerne il nuovo quadro astrale rispetto all’amore è chiaro che a volte si rimane un po’ delusi dal rapporto con gli altri, poi dipende dall’età e dalle circostanze.

Oroscopo domani, lavoro: tensioni in arrivo per il Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno la capacità di trovare spunti nuovi per la realizzazione dei progetti , per alcuni anche quel sogno rimasto nel cassetto.

Lavoro, il punto sul Toro

La giornata di oggi, per ciò che concerne le attività in senso lato, vede la possibilità per i Toro di concedersi una pausa rigenerante con un breve viaggio, magari anche di studio.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, con Mercurio contrario sarà bene stare attenti a disordini per ciò che concerne le finanze, se ci sono stati problemi in passato. Possono esservi questioni legali o problematiche inerenti al denaro o compravendite, lasciti, cause.

Lavoro, il punto sul Cancro

L’oroscopo domani a cura di Paolo Fox non esclude turbolenze nel lavoro e non solo. L’impressione è quella di essere rimasti fermi un giro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per ciò che concerne la salute e il benessere generale, è prevista una guarigione da un malessere o semplicemente il superamento di una crisi vissuta nel corso degli ultimi mesi , tutto è possibile e si può fare.

Salute, il punto sul Toro

Il consiglio dell’oroscopo domani 16 agosto 2022 a cura di Paolo Fox è di ritrovare quelle piccole cose che possono rallegrare e determinare un maggior equilibrio psicofisico.

Salute, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli non bisogna essere troppo critici, sii in pace con te stesso e fai le scelte giuste senza curarti troppo del parere degli altri.

Salute, il punto sul Cancro

Per il buono stato di salute e benessere generale, le stelle consigliano di allargare il giro delle conoscenze, che può portare a dei cambiamenti importanti.











