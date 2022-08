Oroscopo domani 16 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e…/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 16 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’oroscopo domani Paolo Fox, che anche per la seconda quaterna dei 12 segni dello zodiaco, rappresentata da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, fornisce le previsioni astrologiche per la giornata di martedì 16 agosto 2022. Come evolverà nella giornata di Ferragosto la situazione astrologica per ciò che concerne l’amore, il lavoro e la salute? A rispondere ci pensa l’esperto delle stelle, con le sue previsioni riprese meticolosamente sull’App-Astri.

Oroscopo domani 16 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore, lavoro e salute

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per ciò che concerne la sfera sentimentale le previsioni astrologiche di Paolo Fox fanno sapere ai Leone che si prevede una giornata interessante per ridere, scherzare, parlare d’amore e iniziare a tagliare rami secchi se occorre.

Oroscopo domani 15 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sulla Vergine

Così come fa sapere l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, i sentimenti si possono recuperare, anche perchè a settembre Venere sarà nel segno, quindi le storie che nascono ora non devono essere trascurate.

Amore, il punto sulla Bilancia

Attorno ai Bilancia potrebbero non esservi più le persone di prima, tutto è cambiato, dentro e fuori da qualche mese, persino chi ha avuto per tanti anni un rapporto stabile sia sul lavoro che in amore vedrà cambiamenti.

Amore, il punto sullo Scorpione

Sole, Venere, Urano sono pianeti contrari in questo momento, e potrebbero determinare delle piccole dispute nei rapporti tra genitori e figli o nelle relazioni d’amore.

Oroscopo domani 15 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: il Leone verso la svolta…

I nati sotto il segno del Leone non si esclude che qualcuno potrebbe non essere contento nel lavoro, per esempio chi pensa di aver ricevuto un colpo basso.

Lavoro, il punto su Vergine

Un po’ preoccupati si potrebbe essere per alcune vicende di lavoro o accordi, che non si riescono a stringere, siete persone serie e attente ai dettagli , in particolare quando iniziate un lavoro o prendete un impegno.

Lavoro, il punto su Bilancia

Le stelle -come fa sapere l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox- in questo momento ricordano che avete una grande carica di tipo mentale, anche una buona capacità di risolvere problemi, per ciò che concerne le attività in senso lato.

Lavoro, il punto su Scorpione

Il consiglio per le attività di ogni genere è quello di non fare le ore piccole, meglio fare tutto con calma, come fa sapere l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Non si esclude per i Leone un carico di energie eccezionale e soprattutto grande fascino, così come fa sapere l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox.

Salute, il punto su Vergine

Per il buono stato di benessere generale utile è adesso confrontarsi con persone che sposano i vostri progetti e che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda, senza paura.

Salute, il punto su Bilancia

Il consiglio della star delle stelle, Paolo Fox, è di curare la forma soprattutto se tra maggio e giugno avete dovuto affrontare un problema.

Salute, il punto sul Scorpione

L’oroscopo domani a cura di Paolo Fox fa sapere che ultimamente potreste esservi sentiti poco bene, ma potrete recuperare grazie ad un aiuto insperato, per cui è positivo riporre fiducia nel prossimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA