Oroscopo domani 16 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani venerdì 16 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 16 dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete ci vuole più chiarezza in amore. È il momento di raggiungere una tregua con il partner: le discussioni e il litigi dell’ultimo periodo non possono continuare ancora a lungo. Per i nati sotto il segno del Toro è giunto il momento di dire come la pensate in amore, soprattutto se una storia non è più come la volete. C0n queste stelle si possono vivere relazioni part time.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

In questi giorni i nati sotto il segno dei Gemelli devono cercare di ritrovare un po’ di stabilità in amore, soprattutto le coppie che hanno vissuto un problema arrivato dall’esterno. Siete più forti dal punto di vista affettivo. In amore il segno del Cancro ha bisogno di chiarezza. Non andate a impelagarvi in storie parallele se avete una relazione stabile che dura da tempo. Cercate anche di tenere sotto controllo la gelosia.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone ci vuole doppia prudenza se hanno a che fare con Toro, Scorpione o un altro Leone. In amore non dovete essere bruschi: parlate con il partner senza esagerare con i toni e le critiche. Se il segno della Vergine ha vissuto delle complicazioni in amore ora può recuperare. Nuovi incontri in arrivo per single e separati.

Oroscopo domani venerdì 16 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è meglio lasciare passare il mese di dicembre senza troppe pretese, limitatevi a fare lo stretto indispensabile. I progetti di lavoro dovranno essere gestiti con attenzione, senza fretta di arrivare al risultato. Le possibilità di successo sono alte per i nati sotto il segno del Toro: mettetevi in gioco senza riserve. Attenzione, però, a non sottovalutare un concorrente.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Tra i nati sotto il segno dei Gemelli chi ha ben seminato raccoglierà, ma se alcuni affari sono stati sbagliati bisognerà pagare lo scotto e tornare in campo con maggiore prudenza. I nati sotto il segno del Cancro devono stare molto attenti alle spese. La voglia di fare è tanta anche se vi sembra come qualcuno stia cercando di ostacolarvi.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Sul lavoro i nari sotto il segno del Leone si sentono un po’ stanchi e affranti, siete reduci da una fase di stress e fatica in cui non avete raggiunto i risultati sperati. Arriveranno tempi migliori! Il cielo è in netto miglioramento per i nati sotto il segno della Vergine, ma bisognerà aspettare l’anno nuovo per registrare risultati concreti. Giornate interessanti a fine mese.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete la tensione è alta, state attenti che non diventi cronica. Sfruttate questo fine settimana per staccare la spina e rilassarvi, in modo anche da entrare al meglio nel clima delle feste. Il segno del Toro deve fare la cose una alla volta per evitare di affaticarsi troppo, cercate di non esporvi troppo alla stanchezza.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

La forma fisica è in ripresa per i nati sotto il segno dei Gemelli. Si consiglia di mettere ordine tra progetti e appuntamenti per non fare confusione nelle giornate più impegnative. I nati sotto il segno del Cancro sono un po’ turbati in questi giorni, alcuni sono alle prese con un malessere fisico. Cercate però di non fare troppo fino al 6 gennaio altrimenti accumulerete ancor più fatica e stress.

Salute, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone si sentono agitati e mantenere la calma non sarà facile. Arrabbiarsi non fa bene, evitate quindi di aggiungere pensieri e preoccupazioni. La Luna è favorevole al segno della Vergine e dal 21 dicembre lo sarà anche il Sole: dopo un periodo difficile ora vi sentite molto meglio.











