Oroscopo domani 16 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Torna l’appuntamento con l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di venerdì 16 dicembre per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per rispondere a questa domnda, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

In amore i nati sotto il segno della Bilancia devono stare attenti nei nuovi rapporti sentimentali a non romanzare troppo la storia, disilludersi è un attimo. Evitare contrasti nelle relazioni di lunga data. I sentimenti del segno dello Scorpione sono rafforzati dal transito favorevole di Venere. Potrebbe nascere qualche nuovo rapporto che vi stimolerà.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? È il momento giusto per rinforzare un legame o prendere decisioni importanti: se una storia ha avuto dei problemi è il momento di decidere che direzione prendere. Le coppie devono ritrovare un po’ di intimità. Buone notizie in amore per il segno del Capricorno: i rapporti che nascono in questo periodo hanno una grande spinta ma bisogna essere meno diffidenti. Favoriti matrimoni e convivenze.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario devono essere sinceri in amore: potreste fare nuove conoscenze sul luogo di lavoro, mentre se avete già una relazione che funziona evitate di commettere sciocchezze. Venere entrerà nel segno a gennaio: nuove amicizie in arrivo! I nati sotto il segno dei Pesci possono vivere un’amicizia in una forma “diversa”. Attenzione, invece, alle relazioni che hanno già vissuto una crisi a fine novembre, meglio non gettare benzina sul fuoco.

Oroscopo domani 16 dicembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

La situazione economica dei nati sotto il segno della Bilancia andrebbe rivista, soprattutto se ci sono da firmare mutui o debiti. Se iniziate un’attività con socio o collaboratori fare attenzione ai minimi particolari. I nati sotto il segno dello Scorpione non devono mai abbassare la guardia: progetti e programmi su cui state lavorando potrebbero variare sia per vostra scelta che per l’arrivo di nuove proposte.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

In ambito lavorativo per i nati sotto il segno del Sagittario sta per iniziare una settimana positiva, nella quale non ci saranno grandi problemi. Giove sta tornando attivo nel vostro segno e porterà miglioramenti. Una forte concentrazione di pianeti sta per influenzare il segno del Capricorno e porterà ottimi risultati entro la fine dell’anno. Il 2023 vi regalerà un’affermazione tra marzo e luglio: lavorate per tempo e preparatevi!

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario tendono a stancarsi presto delle cose che fanno I più giovani possono osare un po’ di più e pensare e pensare di trasferirsi per iniziare nuovi progetti. In questo periodo i nati sotto il segno dei Pesci sono più sicuri grazie ai pianeti favorevoli: riuscirete a chiudere situazioni complicate che vi hanno fatto faticare molto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

La stanchezza inizia a farsi sentire per i nati sotto il segno della Bilancia e qualche sbandamento è possibile: cercate di alleggerire la mente e di mantenere la calma. Per il segno dello Scorpione domani, venerdì 16 dicembre, sarà una buona giornata per recuperare terreno rispetto agli ultimi due giorni, in cui l’umore non era al massimo: adesso siete più fantasiosi, allegri, ottimisti e positivi.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Nella giornata di domani, venerdì 16 dicembre, per nati sotto il segno del Sagittario inizia una fase di grande importanza che vi aiuterà a ritrovare forza ed energie positive. Uscite da un periodo complicato e stressante. La schiena continua a essere il punto debole del segno del Capricorno: cercate di non esagerare con gli sforzi per non dover trascorrere le feste con il colpo della strega.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario devono fare esercizio fisico per ritrovare e mantenere la forma. Le cure e le terapie che iniziano in questo periodo hanno doppia efficacia. I nati sotto il segno dei Pesci devono ritrovare un buon rapporto con se stessi: non siate troppo autocritici.











