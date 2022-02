Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni: salute, amore e lavoro

Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Curiosi riserverò la giornata di domani, mercoledì 16 febbraio, nelle previsioni delle stelle? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro dovranno affrontare una settimana in salita o li aspettano giorni di grandi soddisfazioni? Come sempre, a rivelare qualche dettaglio in più sull’oroscopo domani 15 febbraio è Paolo Fox che svela le proprie previsioni attraverso l’app Astri. Come saranno dunque, amore, lavoro e salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro nella giornata di domani, mercoledì 16 febbraio? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Vergine, Bilancia, Scorpione e Leone/ Previsioni per amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro?

Secondo le previsioni per l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Ariete in amore ci sono ancora molte cose in sospeso. Ma da marzo Venere riequilibra la situazione: fino al mese prossimo meglio non agitare troppo le acque. Il Toro è un po’ preoccupato, ma nella prossima settimana sarà più facile parlare dia more. Le nuove storie vanno prese con le pinze. Il mese di febbraio è di recupero per i Gemelli: nei prossimi giorni i sentimenti diventeranno ancora più forti. Per quanto riguarda il Cancro, Venere sta per uscire dalla sua fase di opposizione. In amore è meglio aspettare prima di prendere decisioni di cui poi ci si potrebbe pentire.

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Acquario Capricorno Sagittario Pesci/ Lavoro e salute, quali segni al top?

Oroscopo domani, lavoro: Ariete in stallo

L’oroscopo domani prevede per i nati sotto il segno dell’Ariete un periodo di stallo sul lavoro: non è un momento così propizio, meglio evitare conflitti e discussioni. Il cielo di marzo promette novità. Situazioni lavorative complesse per il Toro: in questa settimana bisogna prestare attenzione alle spese. Da marzo a giugno sarà un buon momento per concludere accordi. I nati sotto i segni dei Gemelli devono armarsi di buona volontà per prendere una decisione importante in ambito lavorativo. Anche sul lavoro al Cancro manca un po’ di serenità: attenzione sopratutto alle questioni economiche.

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Cancro, Gemelli, Ariete e Toro/ Le previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà, invece, la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, l’Ariete deve curare l’alimentazione. Per il resto in settimana non dovrebbe sopraggiungere problemi insormontabili. Il transito dei pianeti è positivo per il Toro, che però potrebbe risentire di un po’ di stanchezza. Evitate sforzi inutili. Per i Gemelli febbraio è un mese di recupero anche sul piano psicofisico. Per il Cancro non mancano piccole complicazioni psicofisiche, ma le cose miglioreranno a partire da marzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA