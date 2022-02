Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni

Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa vi riserverà la giornata di domani, mercoledì 16 febbraio 2022? L’oroscopo domani di Paolo Fox potrà darvi le risposte che cercate. Il celebre astrologo ha infatti rivelato le sue previsioni tramite l’app Astri, soffermandosi anche sui nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Amore, lavoro e salute: sono questi gli argomenti che richiamano l’attenzione di tutti gli appassionati di astrologia. Allora non ci resta che scoprire tutte le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo domani per capire cosa bisogna aspettarsi per le prossime ore…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Secondo l’oroscopo domani, per il Sagittario le emozioni torneranno protagoniste in vista del mese di marzo. Questa ultima parte di febbraio può essere utile per capire quali sono i rapporti su cui scommettere. La situazione sentimentale è stabile per il Capricorno, grazie a Venere e Giove. Il Capricorno è un segno che sta bene anche con se stesso ma ora c’è bisogno di collaborazione. Sul piano sentimentale i nati sotto il segno dell’Acquario vicino qualche incertezza. Da marzo, grazie a Venere, potranno aprirsi interessanti spiragli per i single. Se non capite alcune situazioni affettive, prendetevi del tempo per chiarirvi le idee. Il segno dei Pesci è generoso nei confronti degli altri, le stelle delle prossime settimane garantiscono favori. Potrebbe esserci un momento di stop tra giovedì e venerdì.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario in ripresa, Pesci in affanno

Situazione lavorativa in lento miglioramento per il Sagittario, secondo l’oroscopo domani. Meglio essere selettivi e guardarsi intorno. Il periodo giusto per contratti accordi inizierà da maggio. Per quanto riguarda il lavoro il Capricorno potrebbe avere delle questioni da affrontare, che creano un certo disagio. Forse è arrivato il momento di fare dei cambiamenti. Per quanto riguarda il lavoro l’Acquario è un po’ ansioso per il futuro: i progetti che sono partiti vanno seguiti con molta cura. Periodo concitato sul lavoro per i nati sotto il segno dei Pesci: attenzione a non correre troppo. Verso fine mese l’influenza positiva di Giove diventa sempre più forte, aumenterà la fortuna. Attenzione alle finanze.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario un po’ sotto stress, non fate le ore piccole. Attenzione e cura a gambe e piedi, dove ci sono punti nevralgici legati a parte del nostro organismo. Tra giovedì e venerdì inizierà una fase di recupero per il Capricorno, anche se Marte dissonante richiede una maggiore disciplina alimentare. Settimana agitata per l’Acquario, che fatica a dormire. Questo stato di agitazione è sopratutto interiore. Cercate di trovare del tempo per voi stessi per leggere e fare attività fisica. I nati sotto il segno dei Pesci stanno accumulando stress, avete bisogno di riposo. Attenzione alla dissonanza della Luna che potrebbe creare un po’ di nervosismo.



