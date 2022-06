Oroscopo domani 16 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 16 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete dovrà analizzare con molta cura alcune questioni, anche perché in questo momento siete sempre al centro dell’attenzione, non solo delle stelle. Domani avrete meno tempo per la famiglia. Per le persone sole nasceranno diverse possibilità di incontro.

Amore, il punto sul Toro

Venere continua il transito nel segno zodiacale del Toro: i nuovi amore e i nuovi incontri vanno seguirti con attenzione. Le coppie che hanno avuto una crisi o per motivi personali sono state lontano tra marzo aprile ora possono recuperare.

Amore, il punto sul Gemelli

Venere assume un transito particolare, i Gemelli sapranno amministrare con maggiore saggezza le situazione a cui tengono. Il pianeta dell’amore entrerà ufficialmente nel vostro segno dal 23 giugno. Le storie che nascono ora potrebbero maturare entro fine mese.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete pronto a ripartire

Tra i nati sotto il segno dell’Ariete chi è rimasta fermo per tanti mesi ora ha voglia di mettersi in gioco e ripartire. Il momento è buono anche per occuparsi di questioni legali.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, il Toro ha dei sogni nel cassetto: è arrivato il momento di aprirlo. Potete realizzare molto se avete dei progetti in ballo per il periodo estivo.

Lavoro, il punto sul Gemelli

I Gemelli possono agire per il meglio e scegliere ciò che più vi si addice. Il successo non manca e c’è la possibilità di superare un ostacolo. Il settore delle collaborazioni è in pieno fermento.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Un po’ di stanchezza in questa metà settimana per l’Ariete. Il consiglio è di bere molta acqua per eliminare le tossine e di fare un po’ di esercizio fisico con costanza.

Salute, il punto sul Toro

Il Toro è sotto stress, determinato da questioni familiari. Non tutto è realizzabile ora quindi non fatevi prendere da inutili ansie.

Salute, il punto sul Gemelli

Mercurio regala grande energie ai nati sotto il segno dei Gemelli, il fisico è in ripresa.











