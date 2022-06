Oroscopo domani 16 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 16 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia è il momento di recuperare un po’ di smalto nei rapporti di coppia, soprattutto per chi pur volendosi bene ha dovuto affrontare qualche problema che ha creato qualche attrito nel rapporto.

Amore, il punto sullo Scorpione

In amore per lo Scorpione sarebbe meglio recuperare un discorso da domenica. Tra venerdì e sabato potrebbero tornare delle tensioni che riguardano la famiglia.

Amore, il punto sul Sagittario

In vista di un periodo di grande recupero segnalato da uno splendido Giove, il Sagittario non deve lasciarsi sfuggire l’occasione di incontrare gente, di frequentare posti diversi dal solito ambiente.

Oroscopo domani, lavoro: cielo deciso per la Bilancia

Cielo vigoroso e deciso per i nati sotto il segno della Bilancia che vogliono cambiare radicalmente attività, trasferirsi in un’altra città e ricominciare da capo.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

L’astrologia indica i tempi in cui agire: i nati sotto il segno dello Scorpione devono cercare di pianificare tutto quello che interessa. Domani sarà una giornata sì.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è molto importate spingere adesso tutto quello che vorrete confermare i prossimi mesi. Siete favoriti se iniziate nuove attività o dando vita a un progetto che vi sta particolarmente a cuore.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Giornata un po’ conflittuale per la Bilancia, venerdì e sabato saranno giornate migliori. In questo periodo non siete stati bene e vi fidate meno del vostro corpo. Non fate le ore piccole.

Salute, il punto sullo Scorpione

Se la sera i nati sotto il segno dello Scorpione realizzano di essere molto stanchi, cercate di limitare i danni e non affaticatevi troppo.

Salute, il punto sul Sagittario

L’amore è un toccasana per il benessere psicofisico del Sagittario. Vivere qualche passione vi aiuterà a stare meglio











