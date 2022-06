Oroscopo domani 16 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 16 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

L’opposizione della Luna può anche rappresentare l’interesse del Cancro per una persona che sfugge di mano, che no vuole o non può al momento amarvi come vorreste. Attenzione a non complicare le cose.

Amore, il punto sul Leone

Il Leone deve rivedere le vostre scelte d’amore. Se siete single bisogna prepari: novità in arrivo dalla prossima settimana quando Venere non sarà più contraria. L’amore parlerà chiaro

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, la Luna è favorevole per i nati sotto il segno della Vergine: c’è la possibilità di innamorarsi o di vivere un rapporto sano. Oggi e domani le giornate migliori della settimana.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro in cerca di stabilità

Il Cancro sta cercando qualcosa di stabile che vi dia maggiore solidità. Il transito di Giove dissonante può rappresentare la necessità di mettere punti fermi nella vostra vita.

Lavoro, il punto sul Leone

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata importante per il Leone. Quello che state facendo adesso è importante e avvia ciò che farete nei prossimi mesi.

Lavoro, il punto sulla Vergine

È un oroscopo di riflessione per la Vergine. Meglio la calma piuttosto che l’azione: è un momento in cui bisogna fare tante cose e riflettere bene su quello che c’è da fare. Nella giornata di domani, giovedì 16 maggio, potete concludere molto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro è alla ricerca di un po’ di tranquillità. Oggi meglio non mettere troppa carne al fuoco. Da qualche tempo siete nervosi e arrivate a sera esausto. Piano piano questa situazione migliora.

Salute, il punto sul Leone

Periodo di grande recupero per i nati sotto il segno del Leone, ma meglio un po’ di prudenza tra venerdì e sabato.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine sta superando il grande stress fisico che c’è stato tra la fine di maggio e gli inizi di giugno. Molti sono stati giù di corda e hanno vissuto tanta confusione.











