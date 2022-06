Oroscopo domani 16 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 16 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere favorevole al Capricorno riporta alla luce l’amore. Siete molto stanchi per motivi di lavoro e per questo volete affidarvi a una persona cara. C’è una grande capacità di sognare insieme, specialmente se avete raggiunto i 30 anni.

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Amore, il punto sull’Acquario

Giornata interessante per l’Acquario. Venerdì e sabato saranno giornate elettriche perché la Luna arriverà nel vostro segno. Arriverà anche una maggiore comprensione in amore.

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci questa luna è interessante. Avete bisogno di rilassarvi tra le braccia delle persona che vi interessa. Dalla prossima settimana potreste tornare a discutere.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno tra impulsività e razionalità

I nati sotto il segno del Capricorno non devono lasciare qualcosa di importante per qualcosa che vale meno: non mettete in gioco l’impulsività, meglio essere razionali.

Oroscopo domani 16 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Lavoro, il punto sull’Acquario

Spesso l’Acquario ha in mente delle idee folli, ma il bello di questo segno zodiacale è che riesce a concretizzare. Saturno nel segno è dalla vostra parte per realizzare quello che avete in mente.

Lavoro, il punto sui Pesci

Giovedì e venerdì i nati sotto il segno dei Pesci avranno una grande concentrazione mentale. Sfruttatela se devote affrontare una prova importante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il fine settimana si avvicina e saranno giornate positive per il Capricorno, per staccare la spina e concedersi un po’ di relax. Stare da soli ogni tanto fa bene.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario deve organizzare qualcosa di bello per il fine settimana: rispolverate un hobby o mettete in giro qualcosa di creativo. Starete sicuramente meglio.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i Pesci risentono di un po’ di stanchezza, è importante riposare bene: prima di andare a dormire assume una tisana rilassante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA