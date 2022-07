Oroscopo domani 16 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 16 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 16 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Nei prossimi giorni l’Ariete deve essere meno critico in amore: attenzione negli scontri con il partner e tra genitori e figli o con i parenti.

Amore, il punto sul Toro

In amore il Toro vive un periodo di grande serenità, questo cielo ha influssi positivi sulla sfera affettiva. Anche domenica le stelle non possono tradire.

Amore, il punto sul Gemelli

La situazione sentimentali dei Gemelli è ancora protetta, ma tra sabato e domenica alcune coppie vivranno un piccolo battibecco.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete in ripartenza

Per l’Ariete, sul lavoro, ci sono stati dei blocchi dallo scorso anno. Ma piano piano con il passare dei mesi, anche se in maniera faticosa, tutto sta ripartendo.

Lavoro, il punto sul Toro

È un periodo di grande sollecitazione per il Toro: è il momento ideale per anticipate decisione e azioni concrete. Attenzione solo alle spese.

Lavoro, il punto sul Gemelli

I Gemelli devono stare attenti alle parole. Forse sarebbe il caso di non cercare a tutti i costi ciò che non si può avere. Evitate anche di mostrarvi troppo sicuri.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Buon fine settimana per i nati sotto il segno dell’Ariete, che attorno a mercoledì hanno vissuto un momento piuttosto agitato.

Salute, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro inizia una fase di recupero dopo giovedì e venerdì vissute in maniera pesante. Questo fine settimana premia la vostra voglia di fare.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli accusano una forte stanchezza. Sfruttate il fine settimane per recuperare un po’ di serenità

