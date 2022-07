Oroscopo domani 16 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 16 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 16 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Questa situazione astrologica aiuta le coppie che hanno avuto un problema a parlare serenamente. I nati Bilancia che si sono sentiti poco capiti vorranno vedere chiaro nella loro storia.

Amore, il punto sullo Scorpione

I single dello Scorpione in questa seconda parte di luglio avranno una marcia in più. Sabato e domenica sono due giornate spinte da una bella Luna e da lunedì Venere sarà favorevole.

Amore, il punto sul Sagittario

Nel fine settimana se il Sagittario vive una storia profondamente in crisi potrebbe ancora subire qualche contraccolpo. Da una lunedì si avrà una visione diversa dei sentimenti.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia sempre in lotta

I nati sotto il segno della Bilancia che hanno un’attività indipendente hanno dovuto lottare contro la concorrenza negli ultimi mesi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

I nati Scorpione possono contare su Mercurio in aspetto buono. Chi vuole cambiare lavoro può giocare le sue carte, ma entro la fine dell’estate.

Lavoro, il punto sul Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario devono stare attenti alle polemiche che potrebbero nascere per motivi banali. Le prossime 48 saranno un po’ pesanti e avrete voglia di evadere.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La parte centrale della settimana ha creato qualche difficoltà ai nati sotto il segno della Bilancia, ma c’è un buon recupero in questo fine settimana.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il fine settimana potrebbe regalare ai nati sotto il segno dello Scorpione quella sensazione di positività che è mancata di recente.

Salute, il punto sul Sagittario

Questo fine settimana, se non gestito al meglio, potrebbe provocare qualche problema per i nati sotto il segno del Sagittario, ma soprattutto noia. Sabato e domenica giornata un po’ pesanti.











