Oroscopo domani 16 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e salute

Oroscopo domani 16 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, sabato 16 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 16 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro devono vivere questo fine settimana con una grande voglia di emozionarsi e di recuperare l’amore, un sentimento che sarà più vicino visto che Venere da lunedì inizia un transito decisivo.

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone che sono soli o che vivono un rapporto solo abbozzato potrebbero avere come complice il mese di agosto. Venere entrerà nel segno: le prossime quattro settimane aumenteranno il desiderio di amare.

Amore, il punto sulla Vergine

Per nati sotto il segno della Vergine la prossima settimana inizierà periodo di recupero per quanto riguarda i sentimenti. Le coppie più sagge, dopo un momento di verifica, possono vivere una bella emozione.

Oroscopo domani, lavoro: qualche problema per il Cancro

Le prossime 48 ore aiutano il Cancro a sgomberare la mente dai tanti problemi che ci sono sul lavoro. Cercate di non pensare solo alle questioni pratiche.

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Lavoro, il punto sul Leone

Le stelle splendono per il Leone e permettono di vivere qualche bella novità anche sul lavoro. Attenzione a chi cerca di farvi arrabbiare per convincervi a mollare tutto.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per il segno della Vergine è il momento di rivedere qualche progetto di lavoro nato negli ultimi due mesi. Evitate inutile complicazioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro, tra sabato e domenica, deve cercare di staccare dai pensieri no e lasciarsi andare a pensieri più felici, in compagnia degli amici.

Salute, il punto sul Leone

Finalmente per il Leone non c’è più la Luna opposta che ha creato disagi tra giovedì e venerdì. Le prime ore di sabato saranno ancora pesanti ma poi andrà meglio.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine tra sabato e domenica devono dedicarsi al relax, vi sentite ancora molto stanchi dopo la fine del mese di giugno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA