Oroscopo domani 16 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 15 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 15 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno in recupero sopratutto a livello emotivo e di sentimento. Sabato e domenica sono delle giornate di forza e Marte è in aspetto buono.

Amore, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario che hanno una vita affettiva regolare vanno incontro a un periodo tranquillo senza grandi problemi.

Amore, il punto sui Pesci

Per i Pesci l’amore può tornare protagonista, a volte basta solo parlare, esprimere le proprie esitazioni per ricucire un rapporto. Da lunedì o si riparte o cercate altrove.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno in cerca di tranquillità

Il Capricorno ha bisogno di tranquillità sul lavoro, dove purtroppo qualcosa non si muove oppure siete voi a dover cambiare modo di fare. Ricordate che tutto quello che state facendo sarà comunque importante per il 2023.

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario potrebbe aver bisogno di un periodo di riflessione. Potreste anche avere a che fare con persone diffidenti nei vostri confronti.

Lavoro, il punto sui Pesci

Le stelle danno una bella spinta al segno dei Pesci: sul lavoro potrete essere particolarmente creativi e inventare qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno a volte si sono sentiti agitati e in altre occasioni sono stati vittima di malesseri legati all’ansia. Cercate di recuperare un po’ di energia.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario con Marte contrario deve stare attento ai piccoli fastidi che possono arrivare per colpa della distrazione. Sabato e domenica avrete la testa tra le nuvole.

Salute, il punto sui Pesci

Luna favorevole per i nati sotto il segno dei Pesci e da lunedì anche Venere. Queste stelle vi fanno venire voglia di fare qualcosa di più.











